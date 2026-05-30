A tradição e a cultura sertaneja tomarão conta de Santa Bárbara d’Oeste no próximo domingo (31) com a realização do 16º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros, um dos momentos mais aguardados do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026. O desfile abre a programação da nova edição do evento, promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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A concentração dos participantes do desfile acontecerá no Parque Araçariguama, no Jardim Itamaraty, a partir das 10 horas, com saída marcada para as 11 horas. O percurso seguirá pela Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Avenida Pérola Byington, Avenida Tiradentes, Avenida Monte Castelo, Rodovia Dona Margarida da Graça Martins até a rotatória, Rua José Mathias Filho, Rua Antônio Argente e Rua Aristeo Carlos Pereira, com chegada prevista às 12h30 no Complexo Usina Santa Bárbara.

O desfile reforça uma tradição histórica do município e evidencia a ligação de Santa Bárbara d’Oeste com suas origens rurais, reunindo cavaleiros, muladeiros, famílias e admiradores da cultura sertaneja em um momento de celebração e preservação das tradições.

“Essa tradição faz parte da história de Santa Bárbara d’Oeste e é motivo de muito orgulho para todos nós. Com cuidado e comprometimento, seguimos valorizando e preservando essa cultura, que representa as origens do nosso município. O Festival Raízes surgiu justamente para fortalecer essa iniciativa e ampliar ainda mais a valorização das nossas tradições. Nossa cidade também carrega uma forte ligação com o meio rural, reunindo produtores, atrativos e características que fazem parte da identidade barbarense. Manter viva essa essência cultural é reconhecer a importância da nossa história e dar a ela o destaque que merece”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Após a chegada do desfile, o público poderá aproveitar toda a programação do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026, que ocorrerá das 12 às 23 horas no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Ao longo do dia, o evento contará com apresentações da Orquestra Barbarense de Violas e do cantor Witorugo Oliveira. Entre os destaques musicais da edição estão os shows das duplas sertanejas Marcos & Belutti e Guilherme & Santiago, atrações principais da festa.

Além da programação musical, o festival contará com Praça de Alimentação Solidária, formada por entidades assistenciais do município, oferecendo uma grande variedade de pratos, porções, lanches, doces e comidas típicas. A iniciativa une gastronomia e solidariedade, fortalecendo o trabalho desenvolvido pelas instituições participantes.

Entre as opções disponíveis ao público estarão pastel, mandioca frita, arroz com maminha, feijão tropeiro, hambúrguer artesanal, espetos, pizza cone, churros, fondue de chocolate com frutas, doces típicos e outras especialidades.

O Festival Raízes 2026 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio 100% Chopp e Cervejaria Asbhy, apoio da Comissão Organizadora de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara d’Oeste e media partner da Vox90.

Veja a programação

11h – Saída do 16º Desfile de Cavaleiros e Muladeiros de Santa Bárbara (Parque Araçariguama)

12h30 – Chegada do desfile e abertura do evento no Complexo Usina Santa Bárbara

13h – Orquestra Barbarense de Violas

15h30 – Witorugo Oliveira

18h – Show com Marcos & Belutti

21h – Show com Guilherme & Santiago

Serviço

Festival Raízes de Santa Bárbara 2026

31 de maio (domingo), das 12 às 23 horas

Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, Residencial Dona Margarida

Entrada gratuita

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