Nova formação passou a integrar a grade de 2026 da unidade e amplia oportunidades de qualificação profissional na cidade

O Grau Educacional de Sumaré deu início às aulas do curso profissionalizante de Bombeiro Civil, uma das novidades da grade de 2026 da unidade. A formação chega para atender à crescente demanda do mercado por profissionais capacitados para atuar na prevenção e combate a incêndios, gestão de riscos e situações de emergência em empresas, eventos e espaços públicos.

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De acordo com Adriana Guerra, gestora da unidade, o início da nova turma representa mais uma oportunidade de qualificação para pessoas que desejam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho. “A procura por profissionais da área vem crescendo tanto no setor público quanto na iniciativa privada. O curso oferece uma formação completa e prepara os alunos para atuar de forma técnica e responsável”, destaca.

Com carga horária de 240 horas, o curso é dividido em módulos com disciplinas teóricas e práticas. Durante a formação, os alunos aprendem técnicas de prevenção e combate a incêndios, identificação e acondicionamento de produtos perigosos, além de procedimentos de atendimento em situações de emergência.

As aulas práticas incluem atividades em laboratório e treinamentos em campo, proporcionando vivência real das situações enfrentadas pelos profissionais da área. Já as disciplinas teóricas abordam legislação específica, análise de riscos e interpretação de sinais e sintomas de lesões ocasionadas por acidentes.

Interessados no Grau

Para os interessados em realizar o curso, o Grau Educacional está com as matrículas abertas, para esta primeira turma, até o dia 13 de junho. Em agosto, a escola dará início às aulas da segunda turma.

Além do desenvolvimento técnico, a formação também trabalha competências como postura ética, tomada de decisões, visão sistêmica, trabalho em equipe e atitudes proativas, características essenciais para a atuação do Bombeiro Civil.

Além da nova formação, o Grau Educacional de Sumaré oferece cursos profissionalizantes como APH (Atendimento Pré-hospitalar), Balconista de Farmácia, Coleta de Sangue, Cuidador de Idosos, Eletricista Predial + NR10, Excel Básico e Avançado, Operador de Caixa e Rotinas Administrativas. Entre os cursos técnicos, estão Enfermagem, Radiologia, Farmácia, Administração e Eletrotécnica.

A unidade está localizada na Rua José Maria Miranda, 480, Centro, em Sumaré.

Sobre o Grau Educacional

O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico particular do Brasil, com mais de 140 unidades em todo o país. A instituição oferece mais de 60 cursos em áreas como saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.

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