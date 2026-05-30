O período de festas juninas e julinas está chegando e as escolas da rede municipal de Educação de Americana dão início ao calendário de celebrações abertas ao público neste sábado (30), com eventos alusivos à Copa do Mundo 2026.
A partir das 16h, o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof.ª Philomena Magaly Makluf Rossetti (CIEP São Vito) recebe o público para o “Arraiá Show de Bola – No Compasso do Brasil”. Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Florestan Fernandes (Morada do Sol) promove a “Copa Caipira – Arraiá da Florestan Fernandes”, com portões abertos à comunidade a partir das 17h30.
Em todas as escolas, o público vai encontrar comidas típicas, música e dança, barracas com brincadeiras tradicionais e muita diversão.
Fala Ghizini da Educação
“As festividades nas escolas são um momento de integração e cooperação, envolvendo as famílias e a equipe escolar no propósito de celebrar os estudantes e a cultura nacional”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.
Confira o calendário as demais festas juninas e julinas abertas ao público
12/06 (sexta-feira) – a partir das 18h – EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho (Vila Margarida) – Arraiá Canarinho
12/06 (sexta-feira) – a partir das 18h – EMEF Darcy Ribeiro (Jardim da Paz) – Do Brasil para o Mundo
12/06 (sexta-feira) – a partir das 18h – CIEP Prof. Octávio César Borghi (CIEP Cidade Jardim) – Cantos do Brasil
20/06 (sábado) – a partir das 11h30 – Casa da Criança Manacá (Jardim América) – Festa Junina
20/06 (sábado) – a partir das 12h – EMEF Prof. Milton Santos (Praia Azul) – Arraiá do “Seu Mirtão”
20/06 (sábado) – a partir das 14h – EMEF Paulo Freire (Parque Novo Mundo) – 25º Arraiá do Seu Paulo
20/06 (sábado) – a partir das 15h – CAIC (Jardim da Paz) – 25ª Tarde do Chocolate Quente
20/06 (sábado) – a partir das 18h – CIEP Profª. Maria Nilde Mascellani (CIEP Jaguari) – Brasil Caboclo – No Ritmo da Cultura Popular
20/06 (sábado) – a partir das 18h – CIEP Profª. Oniva de Moura Brizola (Zanaga) – Festa Junina
27/06 (sábado) – a partir da 15h – CIEP Prof. Anísio Spínola Teixeira (CIEP São Jerônimo) – “Ciep 35 anos: “Nossa História, nossas memórias”
27/06 (sábado) – a partir das 10h – Casa da Criança Araúna (Jardim dos Lírios)
04/07 (quinta-feira) – a partir das 15h – Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver” (Vila Dainese) – Festa Julina
