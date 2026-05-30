Atividade em parceria com a Prefeitura será na próxima terça-feira (02/06), às 18h, com 30 vagas disponíveis

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O projeto Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som) de Hortolândia promove a oficina “Fotografia para redes sociais”. São 30 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas por meio deste LINK. Podem se inscrever pessoas com idade a partir de 14 anos.

As redes sociais são uma poderosa vitrine pessoal, profissional e comercial. Para “vender sua imagem ou seu peixe” de forma eficiente, é importante saber produzir boas imagens.

A oficina acontecerá na próxima terça-feira (02/06), das 18h às 22h, na Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda.

O Pontos MIS é um projeto do governo do Estado

que promove sessões de cinema, dentre outras atividades artístico-culturais, em parceria com a Prefeitura.

Os participantes irão aprender a criar fotos profissionais com celular, câmera, controles manuais e acessórios simples. A oficina irá também ensinar a captar imagens com iluminação, composição e estética adequadas para fortalecer a comunicação nas redes sociais. A atividade será ministrada pela fotógrafa e arte-educadora Natália Tonda.

Serviço – Pontos MIS de Hortolândia – Oficina “Fotografia para redes sociais”:

Data: terça-feira (02/06)

Horário: 18h às 22h

Local: Unidade Cultural Arlindo Zadi

Endereço: rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

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