O vereador Marcos Caetano (PL) fiscalizou na quarta-feira (27) o acúmulo de lixo irregular em calçadas próximas a caçambas de coleta na Avenida Nossa Senhora de Fatima.

Durante a vistoria, moradores e pedestres relataram o acúmulo de lixo e afirmaram que coletores de materiais recicláveis utilizam diariamente os contêineres para separar resíduos, deixando parte do material espalhado nas vias públicas. “É necessária a adoção imediata de medidas para identificar e responsabilizar os envolvidos, conforme prevê a legislação vigente. Esse problema compromete a limpeza urbana, causa impactos ambientais e representa riscos à saúde pública”, afirma Marcos.

No local, o vereador informou que irá protocolar um requerimento na Câmara solicitando esclarecimentos e providências da prefeitura sobre o descarte irregular do lixo e as medidas que serão adotadas para solucionar o problema. “Ouvimos os moradores e estivemos no local para verificar a situação. Vamos encaminhar essa demanda ao Executivo para que sejam avaliadas soluções para a limpeza urbana”, comentou.