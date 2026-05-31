Grupo Eternit deixará o coração financeiro de São Paulo para trazer executivos e instalar sua sede administrativa no município hortolandense; ciclo de desenvolvimento, inovação e bem-estar

A Prefeitura de Hortolândia divulgou que, há poucos dias, a cidade foi reconhecido nacionalmente pelo Índice de Progresso Social (IPS) como a cidade com melhor qualidade de vida da Região Metropolitana de Campinas (RMC) e a 30ª melhor do Brasil. Esta semana foi informada a transferência da sede administrativa do Grupo Eternit para a cidade.

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O anúncio oficial foi realizado no gabinete do prefeito Zezé Gomes e marca uma mudança histórica para a companhia. A Eternit encerrará as atividades de sua atual sede administrativa na Avenida Faria Lima, em São Paulo — um dos centros empresariais mais valorizados e emblemáticos do país — para iniciar uma nova etapa em Hortolândia. A inauguração da nova sede está marcada para o dia 16 de junho.

Mais do que uma mudança geográfica, a decisão carrega simbolismos. É a troca da velocidade frenética da metrópole pela possibilidade de viver em uma cidade planejada, acolhedora e em constante transformação. É também o reconhecimento de que Hortolândia deixou de ser apenas uma cidade industrial para se consolidar como referência nacional em qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e capacidade de atrair investimentos.

A confirmação da transferência foi comemorada pelo prefeito Zezé Gomes, que relembrou as transformações realizadas pela cidade nas últimas duas décadas. Segundo ele, o anúncio da Eternit é consequência direta de um projeto de desenvolvimento construído com planejamento, responsabilidade fiscal e investimentos permanentes em áreas essenciais.

“Hortolândia vive hoje um momento histórico. Ver uma empresa do porte da Eternit deixar a Faria Lima para trazer sua sede administrativa para nossa cidade mostra que estamos no caminho certo. A partir de 2005, Hortolândia iniciou um grande processo de transformação, investindo em mobilidade, educação, saúde, segurança, urbanização e qualidade de vida. Hoje somos uma cidade que atrai empresas, investimentos e também pessoas que querem viver bem. Esse reconhecimento nacional do IPS confirma aquilo que nossa população já sente no dia a dia: Hortolândia é uma cidade que cuida das pessoas”, afirmou o prefeito.

Escolha

Segundo o presidente do Grupo Eternit, Rodrigo Ângelo Inácio, a escolha pela cidade nasceu, sobretudo, da experiência vivida pelos próprios executivos da empresa.

“Essa mudança representa muito mais do que uma transferência administrativa. Ela simboliza uma nova etapa na trajetória da Eternit, marcada pelo fortalecimento da nossa atuação, pela integração entre as áreas e pelo compromisso contínuo com a inovação, a geração de empregos e o desenvolvimento sustentável. Os executivos da empresa conheceram Hortolândia, se encantaram pela cidade e entenderam que aqui existe qualidade de vida, infraestrutura e um ambiente favorável para crescer”, destacou Rodrigo Ângelo Inácio.

O encontro no gabinete contou ainda com a presença do vice-prefeito Cafu César e da secretária municipal de Governo, Ieda Manzano.

Para o vice-prefeito Cafu César, a chegada da sede administrativa da Eternit representa mais um passo importante na consolidação de Hortolândia como protagonista regional.

“Essa conquista mostra que Hortolândia se tornou referência nacional em desenvolvimento com qualidade de vida. Hoje, empresas e trabalhadores enxergam nossa cidade como um lugar de oportunidades, mas também como um município acolhedor, moderno e humano. A vinda da Eternit fortalece nossa economia, gera novas perspectivas e reforça a confiança que o setor empresarial deposita em Hortolândia”, declarou.

“Em meio a avenidas largas, parques, escolas, novos empreendimentos e indicadores sociais positivos, Hortolândia passa a viver um fenômeno cada vez mais raro nas grandes cidades brasileiras: o de ser escolhida não apenas para produzir riqueza, mas também para abrigar sonhos, famílias e futuros”, finalizou o prefeito Zezé.