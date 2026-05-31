A Ypê conseguiu liberar lote de abril para consumo. Após uma nova inspeção realizada em conjunto com órgãos de vigilância sanitária estaduais e municipais, a agência autorizou a retomada imediata das atividades na fábrica de Amparo (SP).

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A Anvisa também liberou a comercialização e o uso dos produtos Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes identificados pelo final de lote “1” fabricados a partir de 1º de abril de 2026.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após a verificação das ações corretivas implementadas pela companhia e da adequação das melhorias realizadas nos processos produtivos e controles da unidade.

Nota da Ypê

A Ypê informa que, conforme manifestação da Anvisa na data de hoje, 29 de maio, foi autorizada a retomada da produção, distribuição, comercialização e o uso dos produtos Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes FABRICADOS A PARTIR DE ABRIL DE 2026.

A decisão reflete o avanço das medidas previstas no Plano de Ação apresentado à agência e permite que a empresa siga trabalhando, com responsabilidade e transparência, na normalização gradual de suas operações.

Quanto aos lotes referentes aos mesmos produtos (Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes) FABRICADOS ATÉ MARÇO DE 2026 e identificados pelo final “1” informamos que os mesmos seguem em análise e não devem ser utilizados até nova comunicação da Anvisa. Até lá, esses produtos devem permanecer armazenados em local seguro e não serem descartados.

Sabemos que essa situação traz transtornos, especialmente para consumidores, clientes e parceiros, e estamos trabalhando com prioridade para concluir essa etapa com responsabilidade e transparência. Consumidores que preferirem podem solicitar troca ou ressarcimento dos produtos desses lotes, através dos nossos canais de atendimento.

Agradecemos a confiança e a compreensão demonstradas pelos nossos consumidores e clientes ao longo de todo esse processo, apoio essencial que reforça ainda mais a importância de seguirmos firmes em nosso propósito.

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