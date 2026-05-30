Na primeira sessão do ano, cada estudante também trouxe indicações que foram lidas, aprovadas e serão encaminhadas ao prefeito; próxima sessão será dia 26 de junho

Na manhã desta quinta-feira, 28, foi realizada a primeira sessão da 23ª legislatura do programa Vereadores Estudantes na Câmara Municipal de Nova Odessa.

Participam do projeto as 12 escolas municipais de Educação Básica. Cada escola elegeu um vereador estudante titular e um suplente.

Nesta primeira sessão, os vereadores estudantes titulares elegeram os membros da mesa diretora (presidência, 1ª Secretaria e 2ª Secretaria).

Para a presidência, foi eleita a vereadora estudante Lorena de Moura Novaes, da EMEB Dante Gazetta

Para o cargo de 1ª secretária, foi eleita a vereadora estudante Ana Julia de Oliveira Alborguete, da EMEB Paulo Azenha;

Para o cargo de 2º secretário, foi eleito o vereador estudante Bernardo Oliveira de Almeida Pires, da EMEB Salime Abdo.

Depois de eleita a Mesa Diretora, cada vereador estudante presente teve a oportunidade de usar a palavra para apresentar suas indicações, que foram discutidas e aprovadas.

Os temas mais abordados foram: a realização de manutenção nas escolas, seja das salas de aula ou dos parquinhos; melhorias no entorno das unidades; além de internet melhor e mais estável.

As indicações aprovadas, após cada sessão, são encaminhadas ao Poder Executivo. “As crianças têm uma visão da cidade diferente de nós, adultos. Elas têm outras preocupações e trazem demandas interessantes. É muito importante e significativo que a Prefeitura analise, atenda, na medida do possível, e responda as indicações dos estudantes”, pondera o diretor Geral da Câmara Municipal de Nova Odessa, Lucas Camargo.

Infelizmente, devido a problemas no transporte da Secretaria Municipal da Educação, a EMEB Alzira Ferreira Delegá não compareceu à primeira sessão. Entretanto, a ausência não prejudica nem a escola e nem os alunos, que poderão apresentar suas indicações na próxima sessão, prevista para o dia 25 de junho.

O programa foi instituído em Nova Odessa em 1999 e tem como objetivo estimular a conscientização das crianças da rede municipal sobre o conceito e a prática das atividades políticas e de cidadania. Durante seus “mandatos”, os estudantes eleitos farão uma sessão por mês.