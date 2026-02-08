Até então pré-candidato a deputado estadual pelo Podemos, o ex-vereador Dr José assumiu que deve correr ao lado do americanense Franco Sardelli (PL) como seu apoio para eleição deste ano 2026.

O NM havia notado esta semana que DrJ havia voltado para as redes sociais neste começo de fevereiro. A informação de apoio a Franco eram fortes nos bastidores, mas este domingo houve a confirmação.

Ao lado deles estava o articulador político e secretário de Esportes de Americana Marcio Leal.

Postagem de Dr José no instagram

Hoje pela manhã dei uma passada na nossa feira central na companhia do meu amigo @franco_sardelli, filho do @chicosardelli.

Aproveitei pra mostrar um pouco desse lugar tão tradicional que mora no coração da gente daqui de Santa Bárbara.

INTERESSES DE FRANCO E DR JOSÉ–

