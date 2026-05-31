Inspirado no clima do velho oeste, evento será realizado de 4 a 7 de junho e de 11 a 14 de junho, com atrações gratuitas em Sumaré

A tradicional festa junina do Shopping ParkCity Sumaré chega com novidades neste ano. Com programação ampliada – serão dois finais de semana de atrações – o Arraiá ParkCity vai transformar o empreendimento em uma grande festa junina no clima do velho oeste. A festa será realizada de 4 a 7 de junho e de 11 a 14 de junho, das 12h às 22h, na Alameda ParkCity, e contará com atrações gratuitas.

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A edição deste ano foi ampliada para atender à crescente demanda do público e proporcionar mais conforto e comodidade aos visitantes. Com decoração rústica e espaços instagramáveis inspirados no universo western, o Arraiá ParkCity traz uma experiência temática repleta de diversão, com shows, karaokê e brincadeiras tradicionais, como correio elegante. Na gastronomia, o público poderá apreciar diversos pratos típicos, como pastel, curau, pamonha, caldos, maçã do amor, lanches na chapa, quentão, entre outras delícias.

Entre os destaques da programação estão o bingo solidário, que será realizado em prol da ONG Viralatinhas em diversos momentos da festança, e o Desfile Pet, que acontecerá no dia 7 de junho, a partir das 15h, para incentivar a adoção de animais que precisam de um lar. Também haverá apresentações de quadrilha realizadas por alunos de escolas municipais de Sumaré, nos dias 5 e 11 de junho, das 13h às 17h.

“A participação das crianças e adolescentes promete deixar o evento ainda mais especial, valorizando a cultura popular e envolvendo toda a comunidade na celebração”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A programação musical também será um dos pontos altos do evento, com apresentações ao vivo todas as noites, reunindo sertanejo, forró e brasilidades para animar o público. Já no período da tarde, as atrações incluem brincadeiras temáticas, apresentações acústicas e danças típicas.

“O Arraiá ParkCity se consolidou como uma das principais atrações juninas da região, proporcionando ao público momentos memoráveis de lazer em um ambiente personalizado e acolhedor, em uma programação repleta de atrações”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Programação do Arraiá ParkCity

4 de junho (quinta-feira)

12h – Bingo solidário

15h – Brincadeiras juninas

17h – Bingo solidário

19h – Música ao vivo com Henrique Menezes

5 de junho (sexta-feira)

12h – Bingo solidário

14h – Quadrilha da E. M. Xodó da Titia

14h30 – Quadrilha da E. M. Santo Tomazin

15h – Quadrilha da E. M. Reino da Garotada

15h30 – Quadrilha da E. M. Santo Tomazin

17h – Bingo solidário

19h – Música ao vivo com Flavia Stella

6 de junho (sábado)

12h – Bingo solidário

15h – Música ao vivo com bOb Avante acústico

17h – Bingo solidário

19h – Música ao vivo com Evinha do Forró

7 de junho (domingo)

12h – Bingo solidário

15h – Desfile de adoção Pet

16h – Aulão de Forró

17h – Bingo solidário

19h – Lucas e Kesley

11 de junho (quinta-feira)

12h – Bingo solidário

13h30 – Quadrilha da E. M. Arco Íris

14h – Quadrilha da E. M. Mundo Alegre

14h30 – Quadrilha da E. M. Mundo Alegre

15h – Quadrilha da E. M. Sabidinho

15h30 – Quadrilha da E. M. Sabidinho

16h – Quadrilha da E. M. Rural Dona Augusta Ravagnani Basso

16h30 – Quadrilha da E. M. Martha Smolli

17h – Quadrilha da E. M. Borboletinha Azul

19h – Música ao vivo com Wesley Violeiro

12 de junho (sexta-feira)

12h – Bingo solidário

17h – Karaokê dos Apaixonados

19h – Música ao vivo com bOb Avante Trio

19h às 22h – Correio Elegante

13 de junho (sábado)

12h – Bingo solidário

15h – Esquenta Copa

19h – Transmissão do jogo do Brasil (Copa do Mundo)

14 de junho (domingo)

12h – Bingo solidário

14h às 19h – Transmissão das partidas de futebol da Copa do Mundo

19h – Música ao vivo com Os Carraras

Serviço:

Arraiá ParkCity

Quando: 4 a 7 de junho / 11 a 14 de junho (quinta a domingo)

Horário: das 12h às 22h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.

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