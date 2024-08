Agenda de eventos na Tchéquia em Agosto

Aceite o convite de dois antigos personagens e experimente com eles a atmosfera única da cidade renascentista de Telč. Zachariás e Kateřrna têm regressado à sua terra todos os anos desde 2004 para cumprimentar o presidente da câmara e os cidadãos, receber o grande desfile e admirar a arte dos cavaleiros, menestréis, dançarinos, músicos e atores. Os dias do festival são preenchidos com música, danças da época, pequenos espetáculos de teatro, torneios de cavaleiros e feiras de artesanato. Haverá até uma noite mágica de fogo de artifício. As crianças vão adorar o Dia dos Contos de Fadas, durante o qual podem desfrutar de teatro de rua, oficinas criativas, a Dama Branca que distribui os ensopados e o grande baile de príncipes e princesas.