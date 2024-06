Agendamento online de espaços esportivos entra em funcionamento em Americana

O novo sistema de agendamento online para utilização dos espaços esportivos de Americana, desenvolvido pela Prefeitura por meio das Secretarias de Esportes e de Comunicação e Tecnologia da Informação, entrou em funcionamento nesta segunda-feira (3). Trata-se da ampliação do Hora Marcada, ferramenta criada totalmente por servidores municipais e que já é utilizada pela Secretaria de Fazenda desde setembro de 2021.

A novidade permite que os cidadãos realizem agendamentos de horários para utilização dos seguintes equipamentos públicos:

– Quadras do Centro Municipal de Tênis Mário Bartolomeu Coronelli

– Praça de Esportes do Jardim da Paz

– Praça de Esportes Aristides Pisoni, no Jardim Ipiranga

– Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro

– Praça de Esportes Sebastião Barrera, no Nova Americana

– Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito

– Praça de Esportes Gilberto Antônio Cremasco, na Vila Jones

– Praça de Esportes Professor Roberto Polati, no Antônio Zanaga

O sistema já está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), na aba de Serviços, no item Hora Marcada, ou através do link agendamento.americana.sp.gov.br, e pode ser acessado tanto por meio de computadores quanto por dispositivos móveis. O agendamento prévio é obrigatório para a utilização das quadras, sendo possível incluir somente um equipamento por agendamento e por dia.

“Já está em vigor essa excelente novidade que já vinha sendo estudada há algum tempo pela nossa equipe da Secretaria. A partir de hoje, com a possibilidade de agendar horário pela internet, os americanenses poderão frequentar os locais com mais comodidade e tranquilidade. É uma medida que vem para facilitar o uso dos espaços esportivos pela nossa população. Agradecemos os nossos servidores e o esforço conjunto das secretarias”, celebrou o secretário de Esportes, Pedro Peol.

O agendamento deve ser realizado no mesmo dia em que o interessado pretende utilizar o espaço. As vagas serão disponibilizadas diariamente, às 8h, pela Secretaria de Esportes. Para agendar, o munícipe deve informar nome, CPF, e-mail e número de telefone, selecionar o equipamento desejado e, em seguida, escolher o horário para utilização.

Por meio desse sistema, será possível também consultar os agendamentos realizados, ter acesso ao comprovante, que deve ser apresentado antes da utilização da quadra, e cancelar o agendamento, caso não seja possível comparecer no dia e horário marcados.

“A implantação desse sistema é resultado de um trabalho conjunto que tem como objetivo modernizar os serviços municipais e proporcionar mais praticidade ao dia a dia dos cidadãos, como pede o nosso prefeito Chico Sardelli. A ferramenta foi desenvolvida totalmente pelos nossos próprios servidores e tenho certeza de que ajudará a atrair mais frequentadores aos espaços esportivos da nossa cidade”, acrescentou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Secretaria de Esportes pelo telefone (19) 3406-6111 ou comparecer à sede da pasta, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.