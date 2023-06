Al Pacino vai ser pai com mulher 54 anos mais nova

Al Pacino e sua namorada, Noor Alfallah estão aguardando o primeiro filho do casal.

A relação do caso foi divulgada em meados de abril de 2022 mas não se sabe ao certo quando começou. O que mais chama atenção do público é a diferença de idade de 54 anos entre os dois. Caio Bittencourt, especialista em relacionamento do site MeuPatrocínio , explica o aumento da procura de homens mais maduros pelas mulheres.

“Diferente dos jovens, os homens maduros possuem mais experiência de vida, paciência e sabem como cuidar de uma mulher. Não estão com tempo para joguinhos, querem entrar e estar em um relacionamento por completo. É por esse motivo que as mulheres mais jovens procuram por homens com uma boa diferença de idade. Elas querem se sentir amadas por caras que abram a porta do carro, paguem a conta no jantar e não que só curtem foto no Instagram e esperam a mulher tomar atitude. Elas querem ser cuidadas.” afirma Caio.

Noor também se relacionou com Mick Jagger anteriormente, de 79 anos, além do investidor bilionário Nicolas Berggruen, de 61 anos, mostrando suas preferências ao longo dos anos por homens mais maduros e bem sucedidos. Mulheres 50+ brilham no Oscar com pele impecável “Cada vez mais mulheres fazem como Noor, algumas delas se intitulam Sugar Baby e eles, o famoso Sugar Daddy. Mulheres jovens e ambiciosas que amam se cuidar, procuram homens mais maduros porque já estão cansadas de se envolverem com homens da mesma idade e de conviver com instabilidades financeiras e emocionais oriundas dessa imaturidade, o que geralmente resulta em um relacionamento disfuncional.” Finaliza Caio Bittencourt. Al Pacino e Noor estão juntos há quase dois anos, completando a família com um bebê a caminho e muito felizes, independente de todo o preconceito que envolve sua diferença de idade.

Cinco destinos românticos para o Dia dos Namorados

A Decolar – empresa de viagens líder da América Latina – indica cinco destinos para casais que desejam viajar no Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho. Há opções em Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG), Gramado (RS), Canela (RS) e Petrópolis (RJ).

“Muitos casais optam por celebrar a data com uma viagem, que é uma ótima sugestão para sair da rotina. Aproveitando a chegada do tempo mais frio, a preferência costuma ser por locais que oferecem atividades específicas para essa época do ano, que permitem uma programação diferenciada a dois”, diz Daniela Araujo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar.

Confira os destinos recomendados:

Campos do Jordão (SP)

Localizada na Serra da Mantiqueira, no Estado de São Paulo, a cidade de Campos do Jordão oferece diferentes atividades para casais. A arquitetura, baseada nas construções europeias ao estilo Suiço,

é uma das atrações para os que gostam de fotos instagramáveis. Para quem privilegia o contato com a natureza, um terço do município é formado por florestas de pinheiros e montanhas que abrigam aves e animais em risco de extinção, como pumas e jaguatiricas. É possível apreciar a vista do pico de Itapeva, mirante Belvedere e o Bosque do Silêncio.

Há ainda opções culturais como o museu a céu aberto da artista polonesa Felícia Leirner e o passeio no bondinho histórico, além do portal da cidade, o Parque da Floresta Encantada, a cervejaria Baden Baden e a fábrica de chocolate.

Monte Verde (MG)

No município de Camanducaia, em Minas Gerais, este distrito nas montanhas é ideal para casais que buscam tranquilidade. O destino conta com trilhas e passeios em meio a natureza, como a Trilha da Pedra Redonda ou do Pinheiro Velho, e o Parque Oschin. Também podem visitar a Escola de Falcoaria, o Orquidário ou ainda as diversas destilarias e lojas de venda de doces, queijos e cachaças artesanais. Os casais também podem conhecer a Fritz Cervejaria Artesanal e a Fábrica de Chocolate.

Uma das atrações principais é a famosa Avenida de Monte Verde, com lojas, restaurantes, uma pista de patinação no gelo e o IceBar, com mais de 18 mil quilos de gelo e temperaturas que chegam a – 20 ºC. Na cidade há opções de hotéis e casas para temporada que garantem o conforto e romantismo, incluindo hospedagens que aceitam pets, possuem banheiras, ambientes aquecidos ou lareira. No inverno, a temperatura pode chegar a 4 graus negativos.

Gramado (RS)

No Rio Grande do Sul, Gramado atrai casais que gostam de frio, vinhos e chocolates. Há diversas opções de estabelecimentos para conhecer, como chocolaterias, restaurantes e cafeterias, como o famoso Café Colonial Bela Vista.

O destino conta com parques temáticos como Dreamland Museu de Cera, Mundo a Vapor, Mini Mundo, Terra Mágica Florybal, Museu do Automóvel e o Snowland, com mais de 16 mil metros quadrados para experiências com neve. Há ainda lugares de visitação ideais para casais, como a Fonte do Amor Eterno, Lago Negro, Praça das Etnias, a Rua Coberta, o zoológico GramadoZoo e o Bondinho Aéreo Parques da Serra.

Canela (RS)

Pela influência de colonos alemães, a cidade gaúcha possui chalés em estilo bávaro. Estes convivem com construções em estilo contemporâneo, com cores claras, linhas retas e uso de materiais como concreto e vidro. Uma das atrações mais conhecidas é o Parque do Caracol, com uma cascata com queda de água de 120 metros, mirantes, uma escadaria de 934 degraus, além de trilhas, um observatório com elevador panorâmico, passeio de trenzinho e lindas vistas.

O destino também conta com diversos passeios culturais como o Vale dos Dinossauros, inspirado no filme Jurassic Park; o Castelinho Caracol, uma das primeiras residências da cidade; o Parque Temático Mundo Gelado, caverna de gelo com 140 metros e 2,40 de altura, com temperatura de -10 C; e o Alpen Park, um parque de diversões com 60 mil metros quadrados de área verde e 37 trenós sob trilhos, em que o visitante pode controlar a velocidade. Há também o Museu da Moda e a Catedral de Pedra, eleita uma das 7 maravilhas do Brasil. E ainda, para casais aventureiros, há o Parque Estação Verde, com atividades radicais como trilha, rally, rapel, paintball, tirolesa e escalada, além de passeios de pônei, cavalo e charrete.

Petrópolis (RJ)

Ao norte do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis é uma opção de destino para os casais que desejam fugir da agitação. É delimitada pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, unidade de conservação ambiental que busca preservar parte do ecossistema nacional. O local abriga milhares de espécies de plantas e animais, inclusive algumas ameaçadas de extinção.

Além da diversidade de opções de passeios e atividades em meio à natureza, os casais contam com uma grande ofertas de atividades culturais, como o Museu Imperial, que foi o palácio de Dom Pedro II e exibe as mobílias da época; a Casa de Santos Dumont, o Palácio Quitandinha, o Museu de Cera, o Museu Casa do Colono, a Casa da Princesa Isabel, o Palácio de Cristal e a famosa Catedral de São Pedro Alcântara, padroeiro da cidade e onde está o mausoléu com os restos mortais do Imperador D. Pedro II e de sua filha, a princesa Isabel. Também há passeios ao Santuário Vale do Amor, Praça 14 Bis, Praça da Liberdade e à Cervejaria Complexo Bohemia.

