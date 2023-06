O vereador de Americana Thiago Martins (PV) usou o tempo de liderança de seu partido durante a sessão desta terça-feira para criticar o artigo do ex-vereador de Americana Pedro Salvador.

Pedro enviou à imprensa na semana passada um artigo com o título “A Câmara de Americana é uma ilha da fantasia” (leia aqui). O material não foi visto com bons olhos por Martins, que relembrou uma ação em que Pedro Salvador e mais 9 ex-vereadores ganharam um processo contra a Câmara que, após mais de 20 anos tramitando na justiça, chegou no valor de R$6 milhões. O valor inicial da dívida era de R$400 mil. A ação refere-se a um pedido de indenização por uma mudança no valor do subsídio dos vereadores na legislatura de 1989 a 1992.

Cada ex-parlamentar recebeu aproximadamente R$600 mil cada em 10 parcelas de R$60 mil reais.

“Ele falou da estrutura que nós temos, de assessores, do local de trabalho nosso e aí não tem como você ver um artigo desse, uma fala demagoga dessa, um hipócrita, igual o Pedro Salvador tem sido pra ter escrito esse artigo, porque eu não sei se vocês lembram, senhores vereadores, mas o Pedro Salvador ele é um dos 10 vereadores que ganharam aquela ação aqui da Câmara Municipal, eles ganharam R$6 milhões da Câmara Municipal. Talvez, se o ex-vereador da ilha da fantasia não tivesse entrado com a ação contra essa casa, hoje a Câmara Municipal teria prédio próprio”, disse Martins.

Na época, receberam o valor, Antonio Mentor, Cláudio Froner, João Batista Barbosa, João Jorge, José Américo da Silva Almeida, o Jasa, Moacir Romeiro, Nadyr Cia, Paulo Belizário, Paulinho Duarte e Pedro Salvador.

“O Sr. Pedro Salvador esqueceu de por no artigo dele que ele recebeu R$600 mil reais da Câmara Municipal, que é a ilha da fantasia e deu essa verba pra ele”, disse Thiago em tom irônico.