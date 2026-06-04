A americanense Juliana Ruffo morreu após uma longa batalha contra o câncer. Filha da publicitária de americana Soraia Ruffo, Juliana morava há décadas nos Estados Unidos.

A mãe fez uma postagem emocionante nas redes sociais falando sobre o tempo com os filhos lamentando a perda de Juliana.

Segundo Soraya, ela teve leucemia grau 4 mieloide aguda.

Americanense distante, mas ligada na política

Mesmo distante de Americana, Juliana sempre acompanhou de perto a política da cidade. Era Ferinha e defensora do trabalho da mãe.

O NM Externa os pêsames a amigos e familiares.