Americana quer trazer campus da Unesp pra cidade

Técnicos da Secretaria de Educação se reúnem com deputado e reitora da Unesp para pleitear campus em Americana

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Servidores da Secretaria de Educação de Americana se reuniram, nesta quarta-feira (3), com o deputado estadual Eduardo Suplicy em audiência com a reitora da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Maysa Furlan, para solicitar a instalação de um campus da universidade no município. O encontro ocorreu no prédio da Reitoria da Unesp, no Centro de São Paulo, e contou com a presença dos professores americanenses Pe. Sergio Fioravante Alvarez, Renata de Cássia Nunes e Marcus Antonio Capóssoli.

Representando o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o diretor de Compras da pasta, Pedro Nali, apresentou cinco áreas do município disponíveis para a instalação do campus e com fácil acesso às rodovias SP-304 (Luiz de Queiroz) e SP-330 (Anhanguera). Os dados foram levantados pela Secretaria de Planejamento.

“A Unesp completa 50 anos em 2026 e seria uma honra para Americana contar com uma unidade de ensino superior de qualidade reconhecida internacionalmente, como é o caso da universidade”, destacou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

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