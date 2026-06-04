Ratos roendo por atacado em estabelecimento de Americana

Cliente registrou roedores danificando mercadorias e sujeira em unidade do Atacadão; após comunicado, loja foi higienizada

Ratos roendo embalagens e mercadorias, além de deixar sujeira por todo lado. Esse foi o cenário visto por clientes da unidade do Atacadão, em Americana, nesta semana. O Novo Momento recebeu imagens registradas no estabelecimento situado na Vila Bertini.

As fotos recebidas pelo NM de cliente mostra a presença de ratos em meio a mercadorias. Segundo relato da pessoa, que pediu para ter a identidade preservada – uma prerrogativa do Jornalismo -, a situação seria recorrente, com roedores danificando embalagens e os produtos, além de defecando em vários locais.

A rede Atacadão, que pertence ao Grupo Carrefour Brasil, inaugurou em novembro de 2022 a unidade de Americana, em área próxima da Avenida Afonso Pansan. A loja tem 9 mil metros quadrados de área construída, com estacionamento para 150 veículos, e recebeu investimento de R$ 80 milhões, com geração de 250 empregos diretos e 250 empregos indiretos.

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Higienização

O Novo Momento entrou em contato por email com a assessoria do Grupo Carrefour, ao qual pertence o Atacadão, para saber a posição a respeito do problema apontado. Veja abaixo a íntegra do posicionamento:

“A rede informa que adotou medidas imediatas de higienização na área afetada e reforçou as ações de controle de pragas na unidade. A empresa esclarece ainda que realiza periodicamente procedimentos de dedetização e desratização em todas as suas lojas e está com a documentação sanitária regular, além de seguir protocolos rígidos de boas práticas”.

O NM ainda recebeu informação de que uma loja da rede teria fechado recentemente por conta de problemas sanitários. Entretanto, não conseguiu confirmar qual a unidade e nem as circunstâncias.

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