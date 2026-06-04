Hortolândia recebe doação de mamógrafo digital por igreja

Equipamento chegou ao município no domingo (31); doação foi feita à Prefeitura pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias

Hortolândia também conta com ações humanitárias para melhorar os serviços na rede pública de saúde. Um exemplo disso é a doação de um mamógrafo. O equipamento chegou ao município no domingo (31/05), e foi descarregado no CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), localizado no Jardim Green Park Residence, ao lado do CEM (Centro de Especialidades Médicas). O aparelho foi doado pela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A doação foi formalizada em encontro com o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, no ano passado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o equipamento digital é de alta tecnologia, sendo um dos mais modernos atualmente disponíveis no mercado. O mamógrafo vai proporcionar exames com imagens de alta resolução. Sua utilização também irá oferecer mais conforto às pacientes que precisarem fazer o exame. A previsão da secretaria é que sejam realizados 80 exames por dia com o novo mamógrafo. O equipamento é importante para fazer a detecção precoce de Câncer de Mama em mulheres.

O mamógrafo ficará no CAISM. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a empresa fabricante deu prazo de 15 dias para instalar o equipamento. Em seguida, será necessário fazer testes e capacitação para as equipes de saúde que irão operar o aparelho. A previsão é que o mamógrafo comece a funcionar para a população até o fim deste mês. O novo mamógrafo vem para substituir o antigo equipamento que havia no município, e cuja tecnologia já estava obsoleta.

O prefeito José Nazareno Zezé Gomes recebeu com gratidão a chegada do mamógrafo.

“Recebemos com muita gratidão essa importante doação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agradeço, em nome de toda a população de Hortolândia, por mais esse gesto de solidariedade e compromisso com o bem-estar das nossas famílias. A igreja é uma parceira de longa data do município. Sempre presente em diversas ações que contribuem para o desenvolvimento social e para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente.

A chegada desse mamógrafo ao CAISM representa mais um avanço no cuidado com a saúde da mulher, ampliando nossa capacidade de prevenção, diagnóstico e atendimento. Essa conquista reforça algo em que acreditamos muito: quando o poder público e a sociedade caminham juntos, os resultados chegam mais rápido e beneficiam quem mais precisa. Seguiremos fortalecendo parcerias que tragam benefícios concretos para a população hortolandense e ajudem a construir uma cidade cada vez melhor para todos”, enalteceu.

Para a secretária adjunta de Saúde, Jennifer Bazilio, a doação do mamógrafo é uma conquista importante para o município.

“O recebimento do mamógrafo para Hortolândia representa um importante avanço na ampliação do acesso ao diagnóstico precoce do Câncer de Mama. O equipamento foi viabilizado por meio de doação realizada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O novo equipamento fortalece a capacidade da rede municipal de saúde na oferta de exames especializados. Esta ação irá contribuir para a redução do tempo de espera para os exames. Ampliação da cobertura assistencial e promoção da saúde da mulher, com impacto direto na prevenção e detecção precoce do Câncer de Mama”, salienta a secretária adjunta.

O presidente da estaca (unidade administrativa) da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do município, Marcos Molina, ressalta que a doação integra o rol de ações humanitárias desenvolvidas pela congregação.

“A igreja tem um fundo para executar ações humanitárias. Para realizá-las é necessário apresentar um projeto que precisa ser avaliado e aprovado. A doação do mamógrafo digital para a Prefeitura de Hortolândia é uma dessas ações. Em nossa igreja, temos um departamento relacionado com autossuficiência e bem-estar. Além de oferecer cursos e capacitações, esse departamento cuida de ações junto a OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e poder público. Por meio dessa doação, a igreja busca ser um facilitador com o objetivo de levar auxílio humanitário para quem precisa, principalmente em saúde e educação. A igreja busca colocar em prática a ideia de ajudar o próximo, servir em vez de ser servido”, destaca o presidente da estaca local da igreja.

CARRETA

Em paralelo ao novo mamógrafo, a Prefeitura de Hortolândia realiza outra ação importante para ajudar a população feminina na prevenção ao Câncer de Mama.

Nesta segunda-feira (01/06), foi iniciado o atendimento da carreta de mamografia. A ação é uma parceria entre a ONG (Organização Não Governamental) Américas Amigas e a Secretaria de Saúde.

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