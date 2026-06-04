Santa Bárbara está entre as dez do Estado que mais geraram emprego em abril

Santa Bárbara d’Oeste está entre as dez cidades do Estado que mais geraram emprego em abril deste ano, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego.

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O Município ocupa a oitava posição entre as 645 cidades do Estado de São Paulo, com 570 vagas criadas ao longo do mês.

Entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), Santa Bárbara d’Oeste figura na terceira colocação, atrás apenas de Indaiatuba, com 776, e Itatiba, com 597.

Ao todo, foram 3.249 contratações em Santa Bárbara d’Oeste, contra 2.679 demissões. No acumulado do ano, o Município possui saldo positivo de 1.022 empregos gerados.

Em abril, houve um boom de contratações principalmente relacionadas a seleção, agenciamento e locação de mão de obra.

Ainda segundo o Caged, Santa Bárbara d’Oeste criou 10.334 novos empregos desde 2021, primeiro ano da gestão do prefeito Rafael Piovezan.

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