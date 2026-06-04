Jr Dias cobra melhorias e ações de zeladoria no Residencial Jaguari

O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana cobrando da prefeitura ações de zeladoria no bairro Residencial Jaguari

Segundo o parlamentar, a iniciativa busca atender reivindicações apresentadas por moradores e garantir mais qualidade de vida, segurança e bem-estar para a população da região. “O nosso gabinete está sempre presente nos bairros ouvindo a população. O Jaguari possui demandas importantes de zeladoria e manutenção que precisam de atenção”, destaca Juninho.

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Na indicação, o autor pede execução de operação tapa-buracos, recapeamento asfáltico, roçagem e corte de mato, limpeza de áreas públicas, retirada de lixos e entulhos, manutenção de praças, poda de árvores e demais serviços de conservação urbana.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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