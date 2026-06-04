Mãe esperta na hora do parto- Uma mulher grávida de 38 semanas teve plena consciência do momento da chegada do filho que acionou o primeiro a vizinha e depois os bombeiros para realização do parto.

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O caso aconteceu na manhã deste feriado de Corpus Christi em Americana no bairro Campo limpo. Abaixo a descrição da ação do corpo de bombeiros.

Historico auxílio a mãe em Americana:



O corpo de bombeiros foi acionado as 10:25 para ocorrencia de auxilio a gestante. A parturiente a Sra. Indaia Soares Silva de 33 anos, periodo gestacional de 38 semanas, a principio solicitou o apoio da vizinha pois estava em plena consciência que o momento do nascimento aconteceria a qualquer momento, e logo na sequencia acionou o serviço de emergencia via 193 – Corpo de Bombeiros, para garantir que todo procedimento ocorresse tudo bem.

Com a chegada da equipe foram realizados todos os procedimentos de auxilio a gestante, sem nenhum imprevisto, a parturiente foi deixada aos cuidados do Hospital Municipal.

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