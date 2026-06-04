Vôlei movimenta Sumaré com grandes jogos no masculino e feminino

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, promoveu mais uma rodada do Campeonato Municipal de Vôlei, reunindo atletas, equipes e torcedores no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Leandro André Alves “Bordon”, durante o último final de semana. As disputas envolveram categorias masculinas e femininas, proporcionando partidas equilibradas e reforçando o crescimento da modalidade no município.

A competição tem se consolidado como uma importante ferramenta de incentivo à prática esportiva, integração entre atletas e fortalecimento do voleibol local, reunindo equipes de diferentes regiões da cidade.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Pedro Rocha, destacou a relevância do campeonato para o desenvolvimento esportivo de Sumaré. “Estamos muito felizes com a participação das equipes e com o nível técnico apresentado a cada rodada. O Campeonato Municipal de Vôlei fortalece a modalidade, incentiva novos atletas e promove a integração entre os praticantes do esporte. Nosso objetivo é continuar ampliando oportunidades e valorizando o voleibol em Sumaré”, afirmou o secretário.

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Resultados da rodada

Masculino – Grupo C

• Vôlei Resenha 2 x 0 Vôlei dos Mineiros

Masculino – Grupo B

• União Brazil 2 x 0 Univolei Project

Masculino – Grupo A

• Univolei 2 x 0 Bravus

Feminino – Grupo A x B

• Pegasus Vôlley Club 2 x 0 Ryzens

• Hydra 2 x 1 Recreativo

• Viva Vôlei 0 x 2 Villa Angels

Masculino – Grupo C

• Pegasus Vôlley Club 2 x 0 Arcanjos

Masculino – Grupo A

• Tropa VC 2 x 0 Calanguinhos

Masculino – Grupo B

• Viva Vôlei 2 x 0 Ryzens

A Secretaria de Esporte e Lazer destaca que o Campeonato Municipal de Vôlei segue com novas rodadas programadas nas próximas semanas, fortalecendo o calendário esportivo da cidade e proporcionando espaço para que atletas amadores e equipes locais possam desenvolver seu potencial dentro das quadras.

Segundo a pasta, além da competitividade, a iniciativa promove qualidade de vida, inclusão social e o incentivo à prática regular de atividades físicas, consolidando Sumaré como referência no incentivo ao esporte e ao lazer para todas as idades.

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