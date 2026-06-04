A CPFL Paulista informa que as agências de atendimento presencial estarão fechadas nesta quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, retomando o funcionamento normal na sexta-feira, dia 5.

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A distribuidora reforça que os clientes podem acessar, a qualquer momento, os serviços disponíveis nos canais digitais, como emissão da segunda via da conta de energia, solicitação de religação, atualização cadastral e troca de titularidade.

Canais de atendimento CPFL Paulista