Recentemente estive acompanhando uma sessão da Câmara Municipal de Americana,

fiquei decepcionado com o que vi e ouvi. Parece exagero, mas a Câmara atual, tem estrutura de uma Assembleia Legislativa de um pequeno Estado brasileiro.

É um luxo só.

Recepcionistas, motoristas, cerimonialistas, coordenadores disso e daquilo, secretárias, sonoplasta, cinegrafista e assessores de muitas denominações.



A maioria muito bem pagos, com dinheiro público.

Com essa estrutura fantástica, os nobres Parlamentares deviam exercer seus mandatos em sua plenitude. Mas será que isso acontece? Não.

Salvo exceções, o que vemos é muito blá blá blá, perde-se tempo um elogiando o outro como se fossem os iluminados da terra plana.

Enquanto acariciam egos, a saúde, o emprego, a segurança e o transporte público estão abaixo do aceitável.

VEJA+: Chico lidera sucessão. Giovana e Omar em 2º

Fui vereador quando tínhamos uma Câmara com apenas 12 funcionários para atender os 19 vereadores. Saudosismo? talvez, é bom recordar.

Mesmo com pouca estrutura, além de fiscalizar, fizemos a Lei Orgânica do Município, o Regimento da Câmara, Código de Ética do Vereador e tantas outras leis que valorizaram nossa cidade.

Como era bom debater temas relevantes, com quem não tinha preocupação com cargos na prefeitura, com quem não tinha preocupação em participar do fatiamento de cargos na Câmara.

Lá se foi o tempo em que o debate de ideias e o interesse da comunidade prevalecia.

O atuais vereadores, certamente vão discordar da minha opinião, mas quando perderem seus mandatos, perceberão que hoje vivem no mundo da fantasia.

PEDRO SALVADOR

VEREADOR 1989/92 – 1997/00

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento