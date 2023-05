Fórmula 1 e will.i.am anunciam colab musical

Fórmula 1 e will.i.am colab musical

Em uma colaboração inédita, o ícone da música internacional, vencedor do GRAMMY® e de vários discos de platina, entusiasta de automobilismo will.i.am lançou hoje um novo single e seu primeiro lançamento solo em uma década, “THE FORMULA” com a participação especial de Lil Wayne e da Fórmula 1®.

Este novo programa com a Fórmula 1 une o premiado cantor, compositor e produtor com o esporte que mais cresce no mundo. A temporada 2023 do campeonato de Fórmula 1 da FIA será o palco de lançamento de mais faixas inspiradas na F1 como parte da aliança Global Artist In Residence, culminando em um aguardado álbum solo de will.i.am, previsto para este ano.

“THE FORMULA” é a primeira faixa lançada dessa colaboração e será apresentada no GP de Miami de Fórmula 1, que será transmitido em 7 de maio de 2023. Um hino eletrizante do hip hop, “THE FORMULA” destaca o talento de produção inovador de will.i.am, com linhas de base pulsantes e ritmo contagiante, que prometem cativar os entusiastas de automobilismo em todo o mundo e unir a Fórmula 1 e a música em alta velocidade.

Nos últimos anos, a F1 experimentou um crescimento retumbante em todo o mundo, atraindo uma base de fãs mais ampla e diversificada. Essa aliança musical global com will.i.am elevará a experiência dos fãs a outro patamar, ligando ainda mais o automobilismo de alto desempenho com a cultura musical.

Ouça “THE FORMULA” com Lil Wayne AQUI e não perca o videoclipe oficial em breve.

“É emocionante unir minhas paixões – automobilismo de alto desempenho e música – com essa aliança pioneira. Nosso objetivo é romper fronteiras tradicionais unindo música e corridas, criando experiências inesquecíveis que tragam novos fãs para a emoção da F1 e apresentem os melhores artistas do mundo”, contou will.i.am.

O novo single também abre caminho para o lançamento do quinto álbum solo de will.i.am, e o primeiro desde #willpower, top 10 das paradas de 2013, que contou com o hit da Hot 100 “Scream & Shout”, com Britney Spears. Sempre contemplando o futuro, acompanhe will.i.am alcançando novos patamares artísticos em 2023!

Sobre will.i.am

O ícone da música internacional e vencedor de vários discos de platina will.i.am faz música há mais de duas décadas como cofundador e líder do Black Eyed Peas, artista solo e produtor aclamado. Além de um prolífico compositor musical, will.i.am concilia como ninguém as carreiras na música e na tecnologia, fornecendo programas de educação STEAM para mais de 12.000 alunos por meio de sua Fundação i.am/Angel.

Ex-PM terapeuta do Onlyfans, Márcia Carvalho já salvou casamentos com tantra

A ex-policial militar que é terapeuta tântrica e Musa do OnlyFans, Márcia Carvalho, polemizou nas redes sociais ao dizer que a técnica de massagem não é considerada traição e que ela já salvou muitos casamentos, inclusive de famosos. Especialista no assunto, ela encontrou no tantra uma forma de se curar de problemas de sexualidade e do abuso que sofreu ainda na adolescência.

“O tantra ajuda principalmente o homem a durar mais na cama. Muitas vezes ele não tem ejaculação precoce, mas ele quer durar mais. E a massagem expande a percepção do corpo da pessoa e exercita o autocontrole. Tanto que muitos urologistas recomendam a massagem tântrica para quem é muito rapidinho na cama. Mais do que nudes e vídeos picantes, eu trago isso no meu OnlyFans”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcia Carvalho (@marciacarvalhotantra)

Além de mostrar sua intimidade, ela usa suas plataformas adultas para postar conteúdo educativo. A ideia é divulgar a massagem tântrica e mostrar como ela pode ser milagrosa. “Todos os homens e mulheres que experimentam falam que é um orgasmo diferente, um orgasmo potente. Isso acontece porque o corpo está todo aflorado e não só os órgãos genitais. O corpo inteiro vibra, ele é estimulado por completo. E a pessoa aprende isso na massagem e leva para a vida”.

Para ela, recorrer à massagem tântrica não tem nada a ver com traição. Pelo contrário, pode salvar relações e casamentos. “Já ensinei famosos que estavam a um fio de se separarem. Às vezes o homem está estressado, precisando liberar energia e não quer trair a mulher. Ele recebe massagem, relaxa, sai daquela rotina e consegue ter muito prazer sem o ato sexual em si. Ele aprende e leva para a casa, coloca em prática com a mulher e a relação ganha um gás, ganha fôlego. E acontece com as mulheres também”.

Mais do que o dinheiro faturado com seus conteúdos, cerca de R$ 40 mil por mês, Márcia conta que criar conteúdo adulto ajudou a se descobrir como mulher. E sua entrada no OnlyFans ajudou a ressignificar o corpo, indo muito além do sexo. “Agora tenho essa missão de ajudar outras pessoas que buscam prazer. Então faço tudo com tesão e mostro tudo o que tenho vontade. Me descobri como mulher de verdade e tenho aproveitado as oportunidades sem medo”.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento