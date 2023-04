Dia Mundial da Voz: “Garota de Ipanema” brasileira mais gravada

Festejado no dia 16 de abril, o Dia Mundial da Voz é uma data

de conscientização sobre os cuidados com a voz. Entre os diferentes profissionais que utilizam a voz como ferramenta de trabalho estão os intérpretes de canções. Para celebrar essa data importante para quem vive da música, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um novo levantamento sobre as canções brasileiras mais gravadas de todos os tempos.

A primeira colocada, “Garota de Ipanema”, já liderava também o último levantamento, feito em janeiro de 2022. “Aquarela do Brasil”, de autoria de Ary Barroso, e “Carinhoso”, de Pixinguinha e Braguinha, que ocupavam a segunda e terceira colocação, respectivamente, agora aparecem empatadas em segundo lugar com o mesmo número de gravações neste novo estudo. Já a terceira colocação foi assumida por “Asa branca”, de Humberto Teixeira e Gonzagão.

As alternâncias nesse ranking ocorrem a partir do cadastro de novas gravações de músicas nas associações (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) que administram o Ecad. Compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos se filiam a uma delas e atualizam os seus cadastros com as suas novas composições e gravações. São os dados desses titulares de música que formam o banco de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina.

É importante destacar que este estudo considera todas as músicas brasileiras gravadas e cadastradas pelos titulares, independentemente se foram realizadas no Brasil ou não. Isso quer dizer que uma música brasileira gravada em outro país pode fazer parte do banco de dados, desde que ela seja cadastrada. O Ecad, no entanto, não tem informações sobre o local da gravação, pois este dado não é obrigatório para o cadastro.

Ranking das músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos

Posição Música Autores Qtde. gravações 1 Garota de Ipanema Tom Jobim/Vinicius de Moraes 442 2 Aquarela do Brasil Ary Barroso 430 Carinhoso Braguinha/Pixinguinha 3 Asa branca Humberto Teixeira/Gonzagão 382 4 Manhã de carnaval Luiz Bonfá/Antonio Maria 337 5 Eu sei que vou te amar Tom Jobim/Vinicius de Moraes 279 6 Corcovado Tom Jobim 261 Wave Tom Jobim 7 Chega de saudade Tom Jobim/Vinicius de Moraes 257 8 Desafinado Tom Jobim/Newton Mendonça 245 9 As rosas não falam Cartola 235 10 Está tudo bem Jessé Aguiar 220

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento