O vereador de Americana Leco Soares (Podemos)

participou esta semana do Encontro Estadual do Podemos-SP. Ele esteve acompanhado da liderança local Ricardo Hetzl, que trabalha na prefeitura e vai articular a montagem da chapa para 2024. Apesar de o partido estar crescendo, dificilmente terá candidato a prefeito ou a vice nas eleições do ano que vem.