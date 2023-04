Nome dos mais importantes da política barbarense por décadas, Joel Oliveira

deve ficar de fora do processo eleitoral de 2024. Desfiliado do PSDB há cerca de 2 anos, ele foi candidato a prefeito do partido em 2016 e trabalhou nas articulações tucanas para 2020.

Ele disse ao NM que deve ficar de fora do processo político e que ainda não decidiu se vai se filiar a algum partido ou mesmo para onde que vai.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento