Verbas de R$ 300 mil beneficiam a Etec em Nova Odessa

Recursos anunciados por vereadores e assessores do deputado estadual Barros Munhoz trazem melhorias para a quadra poliesportiva e as salas de aula

Os vereadores André Faganello e Paulo Bichof, ambos do Podemos, divulgaram esta semana a conclusão de mais uma obra na Etec (Escola Técnica Estadual) ‘Ferrúcio Humberto Gazzetta’, em Nova Odessa, realizada através da emenda de R$ 150 mil destinada pelo deputado estadual Barros Munhoz (PSD).

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A divulgação de melhorias na quadra de esportes foi realizada junto dos assessores parlamentes Adriana Souza e Josias Queiroz, além da diretora da unidade, Vânia Rosa. “Foi feito o fechamento lateral e superior do espaço esportivo. Agora existem quatro portões para dar mais segurança”, destacou André Faganello..

“Acompanhamos de perto mais esse investimento que leva melhorias, estrutura e mais qualidade para os alunos e profissionais da unidade”, acrescentou o vereador. “Antes tinha um problema muito crônico. As pombas invadiam a quadra e traziam problemas para a prática de esportes. Mas agora foi solucionado”, ressaltou Paulo Bichof.

Além dos R$ 150 mil já investidos, outra verba do mesmo valor será aplicada em breve para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. “Agradecemos ao deputado Barros Munhoz pela parceria e o compromisso com Nova Odessa, destinando recursos que saem do papel e se transformam em benefícios reais para a população”, finalizaram.

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