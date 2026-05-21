As redes sociais transformaram a aparência física em uma vitrine permanente. Influencer- Fotos editadas, poses estratégicas, ângulos favorecedores, iluminação e rotinas “perfeitas” passaram a fazer parte do consumo diário de milhões de usuários. Segundo relatório da DataReportal, divulgado em 2026, os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas por dia conectados à internet, sendo grande parte desse período dedicada às plataformas digitais.

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O cenário preocupa, principalmente pela relação entre pressão estética, autoestima e hábitos alimentares. Um levantamento da Mental Health Foundation, divulgado em 2025, mostrou que 40% dos jovens afirmam que imagens publicadas nas redes provocam insegurança com a própria aparência, enquanto cresce também a busca por padrões considerados inalcançáveis.

Para Fernanda Lopes, nutricionista e responsável técnica da Six Clinic, iniciativa 100% online dedicada à democratização do tratamento da obesidade e do sobrepeso no Brasil, esse excesso de comparação pode afetar diretamente o processo de emagrecimento e a relação com a comida. “Muitos indivíduos começam a enxergar a perda de peso como uma corrida para alcançar um padrão visto na internet. A realidade, porém, é que boa parte desse conteúdo não mostra a realidade completa, mas apenas recortes muito específicos, produzidos e editados”, explica.

A seguir, a profissional aponta algumas atitudes que podem ajudar a tornar o processo de emagrecimento mais equilibrado mesmo em meio ao excesso de comparação nas redes sociais:

1. Respeite a rotina e os limites do seu cotidiano

Muitos influenciadores compartilham treinos longos

dietas altamente controladas e agendas focadas quase exclusivamente no corpo e na alimentação. Mas, na prática, grande parte da população precisa conciliar trabalho, tempo no transporte ou no trânsito, estudos, filhos, tarefas domésticas e diversas responsabilidades ao longo do dia. “Durante o processo de perda de peso, o mais importante é buscar acompanhamento profissional para construir uma estratégia compatível com a sua rotina e necessidades. Muitas vezes, quem produz conteúdo nas redes sociais possui uma realidade muito diferente da maior parte da população, com mais tempo disponível para treinos e uma alimentação planejada para aquele estilo de vida. Quando alguém tenta reproduzir padrões incompatíveis com o próprio cotidiano, isso pode gerar frustração, culpa e dificuldade de manter a constância, que é um dos fatores mais importantes para resultados sustentáveis”, explica.

2. Consuma conteúdos de wellness e lifestyle com senso crítico

Grande parte das publicações feitas por criadores de conteúdo envolve publicidade, seja de suplementos, procedimentos estéticos, aplicativos, roupas fitness ou produtos vendidos como aliados da perda de peso e da rotina saudável. “Muitos seguidores passam a acreditar que precisam consumir os mesmos itens ou seguir exatamente aquele estilo de vida para alcançar determinado resultado. O ponto de atenção neste caso, é que saúde e emagrecimento não funcionam de forma padronizada e dependem das necessidades e da realidade de cada organismo, mediante avaliação prévia com profissional qualificado”, pontua.

3. Evite estratégias radicais em busca de resultados imediatos

Na tentativa de alcançar padrões do universo online, muita gente passa a restringir excessivamente a alimentação ou desenvolver uma relação de culpa com a comida. Segundo a especialista, esse comportamento pode favorecer episódios de compulsão alimentar, ansiedade e efeito rebote. “Receitas virais, jejuns prolongados e métodos muito restritivos costumam gerar desgaste emocional e maior dificuldade de manutenção. O emagrecimento saudável precisa acontecer de forma possível e contínua”, reforça.

4. Busque acompanhamento profissional para construir metas mais realistas

Ter orientação especializada ajuda a criar objetivos compatíveis com a rotina e as necessidades individuais. Atualmente, o acompanhamento online também ampliou o acesso ao suporte nutricional contínuo, permitindo ajustes mais frequentes e personalizados ao longo da jornada. “O processo de emagrecimento precisa ser sustentável e compatível com a vida do paciente. Quando existe acompanhamento adequado, fica mais fácil desenvolver hábitos saudáveis sem depender da validação estética das redes sociais”, conclui Fernanda.

Sobre a Six Clínic

A Six Clínic é uma iniciativa 100% online dedicada a democratizar o tratamento da obesidade e sobrepeso no Brasil, oferecendo cuidado médico, suporte nutricional diário e acompanhamento 24 horas totalmente à distância. Inspirada em modelos internacionais e adaptada para a realidade brasileira, a empresa utiliza tecnologia, metodologia exclusiva e logística integrada para ampliar o acesso a tratamentos seguros, eficazes e baseados em evidências. Com o Projeto Emagreça em Casa, a Six Clínic tem o propósito de alcançar 100 mil pessoas até 2026, levando saúde, bem-estar e autoestima a regiões onde o acesso ao atendimento especializado ainda é limitado.