Pesquisa Paraná divulgada nesta quinta-feira mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente na disputa pelo governo de São Paulo.

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No cenário estimulado, o atual governador registra 47,3% das intenções de voto, contra 33,5% de Fernando Haddad (PT) — diferença de 13,8 pontos percentuais. Os números colocam o governador em posição competitiva para uma eventual reeleição ainda no primeiro turno, considerando os votos válidos.

No eventual segundo turno, a vantagem permanece:



* Tarcísio: 52,7%

* Haddad: 37,6%

A pesquisa também mediu rejeição dos candidatos. Haddad aparece com o maior índice:

* Haddad — 44,9%

* Tarcísio — 27,3%

* Kim Kataguiri — 16,5%

* Paulo Serra — 15,1%

Sobre a avaliação do governo paulista, 48,6% classificam a gestão do atual governador como positiva (ótima/boa). A avaliação negativa soma 22,5%.

📌 Pesquisa presencial com 1.640 eleitores em 82 municípios paulistas, realizada entre 18 e 20 de maio. Margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE: SP-02706/2026.