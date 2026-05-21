Pesquisa Paraná divulgada nesta quinta-feira mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente na disputa pelo governo de São Paulo.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
No cenário estimulado, o atual governador registra 47,3% das intenções de voto, contra 33,5% de Fernando Haddad (PT) — diferença de 13,8 pontos percentuais. Os números colocam o governador em posição competitiva para uma eventual reeleição ainda no primeiro turno, considerando os votos válidos.
No eventual segundo turno, a vantagem permanece:
* Tarcísio: 52,7%
* Haddad: 37,6%
A pesquisa também mediu rejeição dos candidatos. Haddad aparece com o maior índice:
* Haddad — 44,9%
* Tarcísio — 27,3%
* Kim Kataguiri — 16,5%
* Paulo Serra — 15,1%
Sobre a avaliação do governo paulista, 48,6% classificam a gestão do atual governador como positiva (ótima/boa). A avaliação negativa soma 22,5%.
📌 Pesquisa presencial com 1.640 eleitores em 82 municípios paulistas, realizada entre 18 e 20 de maio. Margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE: SP-02706/2026.
Leia + sobre política regional