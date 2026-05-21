Polícia Militar prendeu homem- acusado- 45 anos por crime sexual e atendeu ainda ocorrências

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou três ocorrências entre quarta-feira (20) e a madrugada desta quinta-feira (21) nas cidades de Sumaré e Hortolândia. As ações resultaram na prisão de quatro pessoas por crimes de tráfico de drogas e tentativa de estupro, além da apreensão de mais de 2,3 quilos de cocaína.

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A primeira ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (20), no Jardim Picerno, em Sumaré. Após denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Rua das Laranjeiras, policiais militares localizaram e abordaram um homem de 22 anos com as características informadas. Durante a revista pessoal, foram apreendidos entorpecentes e R$ 412 em dinheiro. O suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça. Ao todo, foram apreendidos 38 gramas de cocaína.

Ainda na quarta-feira, no Jardim Amanda II, em Hortolândia, equipes da PM flagraram um homem fugindo pelos telhados ao sair de uma residência apontada por denúncias como ponto de armazenamento de drogas. Durante a ação, um indivíduo de 34 anos foi detido no imóvel, onde os policiais encontraram uma mochila contendo anotações do tráfico, dinheiro, celular e entorpecentes. Outro suspeito, de 36 anos, foi localizado após cerco policial na região. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados ao Plantão Policial, permanecendo presos. Na ocorrência, foram apreendidos R$ 45, um celular e 2,348 quilos de cocaína.

Já na madrugada desta quinta-feira (21), em Sumaré, um homem de 45 anos foi preso por tentativa de estupro no Parque General Osório. Durante patrulhamento, policiais militares foram procurados por um homem de 47 anos que relatou ter acordado enquanto um indivíduo praticava ato libidinoso contra ele sob uma marquise onde dormia.

Na sequência, funcionários de uma unidade de pronto atendimento próxima informaram que o mesmo suspeito havia entrado no local expondo as partes íntimas para pacientes e funcionários, causando tumulto e constrangimento. O homem foi abordado e conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, permanecendo preso à disposição da Justiça.