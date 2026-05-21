Nova Odessa vacina em escolas para atualizar caderneta dos jovens

Em dois sábados consecutivos (23 e 30/05), duas unidades de ensino – no Jardim São Francisco e Jardim Santa Rita – receberão mutirão de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos em Nova Odessa.

No dia 23, na EMEB Apparecida Rodrigues Prata, no bairro Jardim São Francisco, e dia 30, na EMEB José Mário de Moraes, no bairro Jardim Santa Rita, sempre das 8h às 12h.

Os pontos de vacinação estão abertos a crianças e adolescentes de todas as escolas da região, independentemente de serem alunos das unidades que sediam a ação. A estratégia integra os esforços do município para ampliar as coberturas vacinais e prevenir o retorno de doenças já controladas, em linha com as campanhas nacionais de multivacinação voltadas a esse público.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Referência em Infectologia (CRI) do município, Paula Mestriner, reforça a importância de manter o calendário em dia. “A vacinação é a estratégia mais eficaz para proteger nossas crianças e adolescentes de doenças graves. Estamos oferecendo uma oportunidade para as famílias atualizarem as cadernetas de forma acessível, perto de casa e em horário diferenciado”, destaca a coordenadora.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Dados

Dados da Vigilância Epidemiológica indicam que a cobertura da vacina influenza entre as crianças foi de apenas 42,9% em 2025, e mais de 80% dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados no município no ano passado ocorreram em pessoas sem nenhuma dose do imunizante. A situação chamou a atenção para a necessidade de ampliar a proteção desse público.

A coordenadora Paula Mestriner ressalta que o Brasil é um país globalizado e que a circulação internacional de pessoas, intensificada com eventos como a Copa do Mundo, exige atenção redobrada. “A manutenção de altas coberturas vacinais é o que impede que doenças já eliminadas no país, como o sarampo e a poliomielite, retornem de forma sustentada. A vacinação é um compromisso coletivo”, afirma.

Na ação das escolas, estarão disponíveis todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, incluindo os imunizantes contra poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, febre amarela, HPV, dengue e as vacinas de rotina do calendário infantil. Os responsáveis devem levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança ou adolescente.

As vacinas também estão disponíveis diariamente nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

1ª ação: 23 de maio (sábado), das 8h às 12h – EMEB Apparecida Rodrigues Prata (bairro São Francisco)

23 de maio (sábado), das 8h às 12h – EMEB Apparecida Rodrigues Prata (bairro São Francisco) 2ª ação:30 de maio (sábado), das 8h às 12h – EMEB José Mário de Moraes (bairro Santa Rita)

Leia + sobre saúde