CM de Nova Odessa presta homenagem a agentes de segurança pública

O título de “Policial Padrão” será concedido a membros das Polícias Militar e Civil, além de Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal de Nova Odessa

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Nesta quinta-feira, dia 21, a Câmara Municipal de Nova Odessa realizará a entrega dos títulos “Policial Padrão” a profissionais indicados pelas Polícias Militar e Civil, além de Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal de Nova Odessa.

O título, instituído pelo decreto legislativo nº 294, de 12 de abril de 2016, tem como objetivo reconhecer os profissionais que se destacaram por serviços prestados à coletividade e pela dedicação na manutenção da segurança e da ordem pública em nosso município.

A sessão solene será realizada no Plenário Simão Welsh, às 19 horas, aberta ao público e transmitida pelos canais de comunicação da Câmara Municipal.

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