Com a Copa do Mundo se aproximando, o turismo esportivo tem ganhado espaço entre os brasileiros e já aparece como um dos fatores que influenciam a escolha de destinos. Dados do Ministério do Turismo, em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados –, indicam que o turismo de bem-estar (15%) e o turismo esportivo (14%) estão entre as experiências de maior interesse para as próximas viagens.

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Um novo levantamento da Maximum Boxing, referência em equipamentos de esporte de combate, reforça esse movimento ao mostrar que o esporte vem se consolidando como motivação central dos viajantes. Entre os entrevistados, 54,8% apontam o interesse em viajar para assistir a eventos e campeonatos ao vivo como o principal fator de escolha para uma viagem hoje.

Ao mesmo tempo, o estudo indica que o comportamento vai além do papel de espectador. 46,6% dos brasileiros demonstram interesse em viajar para praticar esportes, seja para destinos que facilitem a prática de hobbies pessoais — como surf, trilhas e ciclismo (30,6%) — ou para competir em maratonas, torneios e campeonatos (16%).

Outros fatores também aparecem como motivadores, como a influência de ídolos, como atletas e criadores de conteúdo (22%), a busca por bem-estar e recuperação física e mental (16,4%) e o interesse em participar de cursos, workshops e graduações esportivas (11,8%).

Para William Ferraz, coordenador da Maximum Boxing, o cenário reflete uma mudança no perfil do turista. “O esporte passou a ser um dos grandes motivadores de viagem. Hoje, o brasileiro não quer apenas assistir, mas viver a experiência, seja treinando, competindo ou se conectando com outras pessoas que compartilham o mesmo interesse”, afirma. Quais esportes fazem os brasileiros viajarem? O futebol segue como o queridinho dos brasileiros e aparece como o principal esporte que motiva viagens, impulsionado também pelo calendário internacional e pela proximidade de grandes competições, como a Copa do Mundo. O interesse, no entanto, vai além da arquibancada e se estende a uma série de outras modalidades, que revelam diferentes formas de vivenciar o esporte durante as viagens. Na segunda posição aparecem os esportes de luta, como boxe, MMA e muay thai, cujo interesse está fortemente ligado à experiência de imersão. Entre os principais desejos estão assistir a grandes torneios (58,6%), conhecer destinos reconhecidos como referência mundial (36,8%) — como a Tailândia, no caso do Muay Thai — e estar mais próximo de atletas e referências das modalidades (23,4%). Em seguida aparecem esportes como vôlei (21,4%), corridas e maratonas (20,4%) e esportes de natureza, como surf, trilhas e escalada (16%). Esses segmentos reforçam a busca por experiências que combinam prática esportiva, contato com o ambiente e superação pessoal, especialmente em destinos que oferecem estrutura para atividades ao ar livre ou competições amadoras.

Praticante ou espectador, a busca de viagens motivadas por esportes está fortemente associada a sensações positivas e de engajamento. Para 59,8% dos entrevistados, a principal associação é com entretenimento e diversão. Em seguida, aparecem a adrenalina e emoção (48,2%), o sentimento de conexão com amigos ou torcida (29,6%) e a realização pessoal, ligada à superação e ao alcance de metas (28,4%). Também surgem como motivações a inspiração, relacionada à proximidade com ídolos e ambientes de alta performance (25,2%), e o alívio e bem-estar, associado à redução do estresse e ao cuidado com a saúde mental (23,6%). Embora assistir a competições seja uma das principais motivações para esse tipo de viagem, os dados mostram que os brasileiros também querem se envolver de forma mais ativa com o esporte. Para William Ferraz, o destaque das lutas reforça essa busca por experiências mais profundas. “Quando a gente olha para as lutas, fica claro que o interesse vai além do entretenimento. Existe uma busca por experiências que envolvam emoção, disciplina e até transformação pessoal. Isso dialoga diretamente com os sentimentos que aparecem na pesquisa, como realização, inspiração e bem-estar”, completa. Do Rio de Janeiro ao Japão: onde os brasileiros querem ir? Para quem deseja transformar o interesse por turismo esportivo em realidade, o fator financeiro aparece como o principal ponto de decisão. Segundo o levantamento, 32,2% dos brasileiros consideram o preço da viagem o elemento mais determinante na hora de escolher um evento esportivo para assistir ao vivo. Na sequência, aparecem aspectos ligados à logística e à experiência, como a localização do destino (17,2%) e o preço dos ingressos (14,4%). A relevância do evento também pesa na decisão para 13,6% dos entrevistados, especialmente em casos de finais, edições históricas ou competições de grande porte. O estudo também mostra para onde esse interesse se direciona geograficamente. No Brasil, os estados mais buscados para turismo esportivo são liderados por Rio de Janeiro e São Paulo, seguidos por Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia, indicando uma concentração em destinos que já possuem tradição em grandes eventos esportivos ou forte infraestrutura turística.

Nesse contexto, os três primeiros estados apresentam calendários que ajudam a explicar essa preferência: o Rio de Janeiro concentra eventos como o Rio Open no primeiro semestre e a Maratona do Rio entre maio e junho, além de jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, com destaque para o Maracanã, que recebe partidas decisivas e clássicos nacionais ao longo da temporada.

Em São Paulo, o calendário é mais distribuído ao longo do ano, com destaque para a SP City Marathon, além de eventos de lutas, como o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, somadas a uma agenda constante de jogos de futebol em estádios como o Morumbi, Allianz Parque e Neo Química Arena. Santa Catarina também recebe campeonatos nacionais e estaduais de clubes como Avaí, Figueirense, Chapecoense e Criciúma . Além do futebol, o estado se destaca em provas de corrida e endurance como a Maratona Internacional de Floripa e o Revezamento Volta à Ilha, que atraem atletas amadores e profissionais. Também ganha espaço o triathlon, com o Campeonato Catarinense de Triathlon, reforçando o perfil de esportes ao ar livre e de prática ativa. Entre os destinos internacionais, o interesse dos brasileiros se espalha por diferentes regiões do mundo, com destaque para Estados Unidos, Espanha e França. A lista também inclui países com forte cultura esportiva e calendário consolidado de eventos, como Argentina, Inglaterra e Itália, além de destinos mais distantes como Japão, que fecha o ranking.