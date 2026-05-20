A Guarda Municipal de Americana (GAMA) deteve, na tarde desta quarta-feira (20), um homem de 27 anos por tráfico de drogas, após perseguição realizada nos bairros São Vito e São Manoel.

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Equipes patrulhavam a região quando tentaram abordar uma motocicleta que circulava sem retrovisores e com a placa adulterada. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu por diversas ruas dos bairros, dando início ao acompanhamento das viaturas.

A perseguição terminou na Rua Chucri Zogbi, onde os agentes conseguiram abordar e deter o suspeito. Durante a revista, os guardas localizaram com o homem uma sacola plástica contendo cocaína a granel, ainda sem fracionamento.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio municipal. O suspeito foi encaminhado ao Plantão Policial de Americana, onde a ocorrência será registrada e apresentada à autoridade policial.

Vídeo Gama perseguição