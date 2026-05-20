A 12ª Festa Ligo, de Nova Odessa, ocorre no dia 6 de junho

Tradicional festividade organizada pela comunidade leta celebra tradições e a cultura

A tradicional Festa Ligo, que chega em 2026 à sua 12ª edição, será realizada no dia 6 de junho, a partir das 17h, em Nova Odessa.

Trata-se de uma celebração única, que traz para Nova Odessa uma das tradições mais importantes da cultura leta: o solstício de verão. Novamente o Centro Cultural Leto recebe música ao vivo com artistas da Letônia, danças folclóricas, gastronomia típica e a tradicional fogueira que reúne todos ao redor.

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A organização divulga que será um ambiente aberto, acolhedor e pensado para todas as idades. “Não precisa conhecer a cultura — é só vir e viver a experiência”, diz a organização. Desde 2014, a Festa Līgo conecta pessoas, culturas e gerações em um momento especial de celebração da vida e da natureza.

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