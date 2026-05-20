Ocorrências registradas nesta terça (19) envolveram tráfico de drogas, furto qualificado, em transportadora e apreensão de muitos entorpecentes e equipamentos usados pelo crime

O 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou quatro ocorrências de destaque nesta terça-feira (19) nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As ações resultaram na prisão de cinco pessoas por crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e furto a estabelecimento comercial.

Em Americana, pela manhã, um homem foi preso em flagrante após furtar fios da rede elétrica na Rua Osasco. Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas via COPOM e localizaram o suspeito ainda com nove metros de cabo de cobre e uma faca de serra utilizada para cortar a fiação. O homem confessou o crime e afirmou que pretendia vender o material para comprar drogas.

Já em Santa Bárbara d’Oeste, outra ocorrência de tráfico de drogas terminou com um homem preso na Rua Plácido Ribeiro Ferreira. A equipe policial recebeu denúncia anônima e flagrou o suspeito próximo a um motociclista. Durante a abordagem, foram apreendidos cocaína, crack, maconha, haxixe, dinheiro e um celular. Parte das drogas estava escondida em uma lixeira nas proximidades.

Ainda em Americana, um funcionário de uma transportadora foi preso após furtar encomendas de clientes na empresa Rodonaves. Conforme a PM, imagens do sistema de monitoramento flagraram o homem escondendo produtos retirados de um caminhão. Durante a averiguação, foram recuperadas placas de memória RAM e celulares. O suspeito confessou o crime e revelou a existência de um grupo de WhatsApp usado para comercializar os produtos furtados.

A maior ocorrência aconteceu à noite, também em Americana, durante ação policial contra o tráfico em uma adega no Jardim Progresso. Após denúncias, equipes abordaram usuários que haviam acabado de comprar drogas no local.

Na sequência, os policiais foram até o estabelecimento e encontraram grande quantidade de entorpecentes, dinheiro, máquinas de cartão, câmeras de vigilância, DVR, HD, televisão e cigarros clandestinos.

Dois suspeitos foram presos em flagrante. Ao todo, a PM apreendeu dezenas de porções de maconha, cocaína e “dry”, além de 169 microtubos contendo cocaína e mais de R$ 500 em dinheiro. Todos os presos permaneceram à disposição da Justiça.