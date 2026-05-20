O incêndio de grandes proporções que destruiu a unidade das Casas Bahia no Centro de Santa Bárbara d’Oeste na noite desta terça-feira (19) teve trabalho intenso do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil da cidade.

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Ninguém ficou ferido. Bombeiros de Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa e Piracicaba atuaram no combate às chamas, com apoio da GCM (Guarda Municipal), PM (Polícia Militar) e caminhões-pipa do DAE (Depto de Água e Esgoto).

A Polícia Civil solicitou perícia para investigar as causas do incêndio. A Defesa Civil avaliará a estrutura do prédio após a destruição.

Vídeo- incêndio no centro de S Bárbara

Vídeo- Roberta Andia