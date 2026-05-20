Ocorrências envolveram grande apreensão de crack, veículo clonado, drogas e mandados judiciais por furto e receptação

A cidade de Sumaré registrou nesta terça-feira (19) uma sequência de ocorrências que resultaram na prisão de quatro pessoas por crimes como tráfico de drogas, adulteração de identificação veicular, receptação e captura de procurados pela Justiça. Os casos foram atendidos por equipes do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior).

Uma das ocorrências de maior destaque aconteceu durante a noite, no Jardim Santa Terezinha, após a Polícia Militar receber informações sobre uma Fiat/Strada suspeita de clonagem circulando pela Avenida da Amizade.

O veículo foi localizado e abordado pela equipe policial. Durante vistoria, os policiais encontraram uma caixa de papelão contendo 20 tijolos de crack no banco traseiro. Na caçamba, havia ainda um freezer transportando medicamentos, possivelmente da substância conhecida comercialmente como “Mounjaro”.

Adulteração

Na fiscalização dos sinais identificadores, os policiais constataram adulterações no chassi e verificaram que o veículo original circulava no Mato Grosso do Sul. Após análise minuciosa, foi confirmado que o automóvel abordado era produto de furto registrado anteriormente em Monte Mor.

O motorista, de 35 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial de Sumaré. Foram apreendidos mais de 20 quilos de crack, porções de ice e dry, celulares, balanças, facas, um caderno com anotações do tráfico e quatro unidades de tirzepatida, medicamento usado para tratar diabetes e também emagrecimento (Mounjaro).

Ponto de tráfico

Também na terça-feira, durante patrulhamento no Jardim Campo Belo, policiais flagraram uma movimentação suspeita em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas. Um homem de 28 anos foi abordado com entorpecentes, dinheiro e sacolas contendo crack e cocaína. Outro indivíduo que estava no local foi ouvido e liberado. O suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas.

O batalhão também registrou duas capturas de procurados pela Justiça em Sumaré. No Jardim Viel, um homem de 26 anos foi preso após consulta via COPOM apontar mandado em aberto pelo crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal.

Já no bairro São Judas Tadeu, policiais abordaram Rodrigo Marques Gabriel, de 37 anos, que era procurado pelo crime de furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Ele também foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.