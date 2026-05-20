Leoncine acompanha obras contra poças d’água no Jardim Jacyra

O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou na última quinta-feira (14) os trabalhos de manutenção da rede de drenagem de água entre as ruas Trindade e Ilha Grande, no Jardim Jacyra, executados pela equipe da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Durante a vistoria, o parlamentar lembrou que moradores entraram em contato com seu gabinete para relatar o problema de empoçamento constante após danos à estrutura da canaleta de escoamento, o que tem afetado pessoas com mobilidade reduzida no bairro.

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“Nós fomos ao local registrar a situação e protocolamos a indicação, agora estamos acompanhando o serviço sendo executado. A questão da drenagem tem sido um problema em diversos bairros e tenho fiscalizado e cobrado melhorias. Precisamos nos atentar pois há previsão de chuvas fortes para este ano e a falta de escoamento gera inúmeros transtornos”, comentou.

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