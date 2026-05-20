Saúde de SBO oferece palestra para profissionais de saúde bucal

Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibiliza evento com foco em esterilização e segurança do paciente

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, está com inscrições abertas para a “Palestra sobre a RDC 1002/2025: Esterilização e Segurança do Paciente”. A iniciativa ocorre no dia 17 de julho, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17h, no Anfiteatro da Faculdade Hermínio Ometto (antiga Unimep), localizada na Estrada Municipal Cândido Antônio Zanatta, 520, no bairro Glebas Califórnia. A participação é gratuita.

O encontro será coordenado pelo Setor de Vigilância Sanitária, vinculado ao Departamento de Vigilância em Saúde, e tem como objetivo capacitar cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal quanto às diretrizes da RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 1002/25, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com foco em boas práticas de esterilização e segurança do paciente nos serviços odontológicos.

As inscrições são gratuitas, com limite de 150 vagas disponíveis para o período da manhã e 150 para o período da tarde, e podem ser realizadas por meio dos links abaixo. A palestra será ministrada por Liliane Donatelli, bióloga, mestre em Saúde Pública, especialista em Biossegurança e MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção.

“Esperamos com essa capacitação aumentar a conscientização dos profissionais que atuam nos serviços de odontologia quanto a possíveis riscos inerentes às atividades que realizam, reforçando a importância do cumprimento rigoroso das normas sanitárias, da adoção de boas práticas de esterilização e do compromisso contínuo com a segurança do paciente e a qualidade dos serviços prestados”, destacou a chefe da Vigilância Sanitária, Eliane Franco Wiezel Salvador.

A RDC 1002/2025 é uma resolução publicada pela Anvisa no ano passado, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços que prestam assistência odontológica.

Serviço:

Palestra sobre a RDC 1002/2025: Esterilização e Segurança do Paciente

Data: 17 de julho de 2026

Horários: 1ª turma – 8h30 às 11h30 / 2ª turma – 14h às 17h

Local: Anfiteatro da Faculdade Hermínio Ometto (antiga Unimep)

Endereço: Estrada Municipal Cândido Antônio Zanatta, 520 – Glebas Califórnia – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Palestrante: Dra. Liliane Donatelli Bióloga, mestre em Saúde Pública, especialista em Biossegurança e MBA em Gestão em Saúde e Controle de Infecção.

Inscrições:

Período da manhã: https://forms.gle/4gcZxprBVHKLiR276

Período da tarde: https://forms.gle/6MxhvxPMkjEfx9kd6

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