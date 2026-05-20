Hortolândia: bueiros limpos nas avenidas da Emancipação, Olívio Franceschini e Santana

Trabalho contribui com o saneamento básico, meio ambiente e evita entupimentos dos sistemas que causam surgimento de buracos e erosões nas vias

O mutirão de limpeza dos bueiros, ação da Prefeitura de Hortolândia que contribui com o saneamento básico na cidade foi realizado nos dispositivos localizados em toda a extensão das avenidas da Emancipação, Olívio Franceschini e Santana. O trabalho também é um importante aliado contra o entupimento das tubulações subterrâneas das redes de esgoto e águas pluviais que causam enchentes, alagamentos, e fazem surgir buracos e erosões no solo. Na cidade, são mais de 500 bueiros limpos por mês, uma média de 25 por dia, sendo removidos cerca de 2.000 kg de resíduos em cada ação.

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O trabalho também faz parte dos serviços antienchentes realizados pela Administração Municipal.A colaboração da população é essencial contra a deterioração dos sistemas, descartando lixo e em entulho de maneira regular e gratuita nos locais corretos, como um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), por exemplo.

Descarte

Os dejetos desaguam em rios, lagos, lagoas e mananciais causando prejuízo ambiental. O crime ambiental de descarte irregular de dejetos domésticos nas redes de esgoto em águas pluviais em Hortolândia causa multa de 3.000 UFMH (Unidade Fiscal Municipal de Hortolândia), lembrando que cada unidade tem o valor de R$ 4,7595, portanto, é necessário a regularização por parte dos moradores.

Saneamento

Além da limpeza dos bueiros, ações da Administração Municipal em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) foram concluídas, nesta semana, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, Parque do Horto, Jardim Amanda, Jardim Adelaide, Jardim Carmen Cristina, região central e Jardim Santa Izabel. O trabalho consiste na fiscalização contra o descarte irregular, desobstrução de sistemas, manutenção em geral e vistorias para ligação correta de redes.

Os serviços também são essenciais para um meio ambiente saudável no município. Estas ações seguem um cronograma de trabalho de acordo com a necessidade de cada local. Denúncias contra crimes ambientais em Hortolândia podem ser realizadas de maneira anônima por meio do aplicativo Agenda Verde da Prefeitura.

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