A final do Gigantinho Campo Sub-15, competição de futebol de base organizada pela Secretaria de Esportes de Americana, acontece nesta quarta-feira (20), às 19h, no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. A entrada é gratuita. A decisão coloca frente a frente as equipes do Projeto Praia Azul e Unidos da Cordenonsi.

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O Projeto Praia Azul chega à final com uma campanha invicta, após encerrar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Na fase decisiva da competição, superou o Projeto F.C./Base São Vito por 3 a 2, nas quartas de final, e garantiu sua vaga na decisão após vencer o São Manoel pelo mesmo placar, nas semifinais.

Já o Unidos da Cordenonsi vem de uma campanha de superação. A equipe somou uma vitória e uma derrota na fase de grupos, mas cresceu nos momentos decisivos da competição. Nas quartas de final, venceu o Grêmio Americana por 1 a 0, e conquistou sua vaga na decisão após golear o Colorado por 5 a 0 na semifinal.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, destaca a importância do campeonato para o desenvolvimento dos jovens. “Chegamos ao momento mais esperado do Gigantinho Sub-15, uma competição que representa muito mais do que o resultado dentro de campo. As equipes do Projeto Praia Azul e Unidos da Cordenonsi fizeram grandes campanhas e chegam com méritos a essa final. Temos certeza que as equipes vão proporcionar um grande espetáculo para todos que acompanharem”.

Pedro reforça o convite para que a população prestigie a grande decisão. “A presença das famílias e da torcida é fundamental para incentivar nossos jovens atletas, mas também reforçamos o pedido para que todos contribuam com um ambiente positivo e respeitoso. É essencial que a torcida tenha um comportamento exemplar, apoiando os times de forma saudável, para que possamos celebrar essa grande festa do esporte, à altura do trabalho realizado por esses jovens durante toda a competição.”

Final Gigantinho Campo Sub-15

20/05 (quarta-feira)

Centro Cívico

19h – Projeto Praia Azul x Unidos da Cordenonsi