Campo society, quadra esportiva, academia ao ar livre, além de pista de caminhada e ciclovia estão com obras avançadas, em execução pela Prefeitura

A Prefeitura de Hortolândia acelera as obras do Parque Socioambiental do Jardim Amanda, com a previsão de liberar uma nova etapa nas próximas semanas. O trecho a ser entregue inclui quadra poliesportiva, pista de caminhada, academia ao ar livre e ciclovia, além de um campo society, que já está pronto. Toda a área recebe paisagismo.

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De acordo com a Secretaria de Obras, o novo trecho de pista de caminhada em execução mede 225 metros e a ciclovia tem 494 metros. O espaço já conta com 2,8 km de pista de caminhada prontas, entregue na primeira fase, em dezembro de 2025. Além disso, há 3,2 km de ciclovias no entorno do parque. Ainda estão previstas obras de ampliação destes equipamentos, que ampliaram em quase 1 km tanto a ciclovia quanto as calçadas para pedestres.

Outra fase do parque será concluída até junho, incluindo o campo de futebol gramado (Campo da Mina), novo trecho de ciclovia, pista de caminhada, ampliação da iluminação em LED, além da área para patinação e estacionamento.

Hortolândia e mais obras

A implantação do Parque Socioambiental do Jd. Amanda é feita com recursos oriundos do Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata). Com o avanço de mais intervenções, que incluem também obras de um vertedouro d’água na segunda lagoa, espaços de convívio e bicicletários, o parque terá área de 385.000 metros quadrados e será a maior área de lazer da cidade.