Com o anúncio do FIFA Pass, torcedores que já garantiram ingressos para a Copa do Mundo FIFA 2026 intensificaram a corrida pelo visto americano e pelas etapas necessárias para entrar nos Estados Unidos durante o evento. A ferramenta, criada pela FIFA, surge como uma alternativa para agilizar o agendamento das entrevistas consulares diante da expectativa de uma demanda histórica por viagens ao país, que será a principal sede da competição e deve receber milhões de turistas do mundo todo.

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Embora o FIFA Pass não garanta a aprovação do visto, ele pode facilitar o acesso a entrevistas consulares dentro do prazo necessário para a viagem.

O processo começa na plataforma oficial da FIFA. Após acessar a conta vinculada ao ingresso, o torcedor deve aderir ao FIFA Pass e preencher as informações exatamente como constam no passaporte, especialmente nome completo e número do documento. A precisão desses dados é fundamental para evitar inconsistências que possam comprometer o andamento da solicitação.

Posteriormente, durante o agendamento da entrevista consular, o sistema questiona se o solicitante possui ingressos para jogos da Copa do Mundo. Ao informar que sim, o FIFA Pass pode liberar acesso prioritário a datas disponíveis para entrevista de visto.

Segundo a advogada de imigração Larissa Salvador, residente nos Estados Unidos e CEO da Salvador Law, quem pretende viajar para assistir aos jogos deve iniciar o processo o quanto antes. “Com a Copa acontecendo em solo americano, a procura pelos consulados tende a crescer bastante. Quem deixa para a última hora corre o risco de não conseguir uma data de entrevista antes dos jogos”, orienta.

Pensando nisso, a especialista elenca algumas orientações para aumentar as chances de aprovação do visto:

De olho na Copa

Escolha corretamente o tipo de visto: O primeiro passo é identificar a categoria de visto adequada para o objetivo da viagem. Segundo a Dra. Larissa, essa definição é fundamental para evitar problemas ao longo do processo, já que solicitar um tipo de visto incompatível com o real propósito da viagem pode prejudicar a análise do pedido. “Para quem vai viajar a turismo ou assistir aos jogos da Copa, o visto B1/B2 costuma ser o mais indicado. Escolher a categoria certa desde o início ajuda a evitar atrasos, indeferimentos e garante que toda a documentação esteja de acordo com as exigências do consulado. Ir ao consulado com um objetivo e tentar obter um tipo de visto diferente do que realmente se pretende também pode gerar desconfiança e comprometer o processo.”

Preencha o formulário DS-160 com atenção: O formulário DS-160 é obrigatório para todos os solicitantes de vistos de não imigrante, como turismo, estudo ou trabalho temporário. Ele é preenchido online e reúne informações pessoais, profissionais e detalhes da viagem. Segundo a especialista, essa é uma das etapas que exige mais atenção durante o processo, já que qualquer erro ou inconsistência pode comprometer a análise do pedido. “É fundamental preencher todas as informações corretamente, pois inconsistências podem atrasar ou até impedir a emissão do visto.”

A advogada também destaca que o formulário exige cada vez mais detalhes, incluindo informações sobre redes sociais e vínculos empregatícios, o que torna a revisão cuidadosa dos dados ainda mais importante para evitar problemas na solicitação do visto.

Agende as etapas do processo com antecedência: Após preencher o formulário e pagar a taxa consular, o próximo passo é agendar a entrevista presencial no consulado ou embaixada. “Agendar com antecedência e comparecer com todos os documentos organizados aumenta muito as chances de conseguir o visto dentro do prazo necessário para viajar”, orienta Salvador.

Prepare-se para a entrevista: Durante o processo, é fundamental demonstrar vínculos com o Brasil, como propriedades, contratos ou projetos profissionais em andamento, para evidenciar que a viagem tem caráter temporário. Além disso, a honestidade nas informações é indispensável, especialmente caso exista algum histórico de questões legais ou migratórias. Segundo a advogada Larissa Salvador, também é importante manter calma e segurança durante a entrevista, respondendo às perguntas com clareza e coerência, fatores que podem influenciar diretamente na análise do visto.

“Quem se organiza antes garante mais tranquilidade e maiores chances de conseguir a autorização para viajar. Além disso, sempre oriento meus clientes a não comprarem passagens antes da aprovação do visto. Esse cuidado evita prejuízos desnecessários caso o processo seja negado”, finaliza a especialista.

Sobre a Dra Larissa Salvador: Advogada de imigração tem como missão representar brasileiros que desejam conquistar o Sonho Americano por meio de soluções jurídicas personalizadas. Nascida em Madureira, no Rio de Janeiro, e tendo vivido boa parte da sua vida no Complexo do Alemão (RJ), Larissa passou mais de dez anos em situação ilegal nos Estados Unidos; experiência que despertou sua vocação para o Direito Imigratório.

Residente em Boca Raton, na Flórida, Larissa é licenciada pela Ordem dos Advogados (BAR) da Flórida e de Washington DC e está há seis anos à frente da Salvador Law, escritório especializado em imigração, onde atua em processos de vistos para trabalho/negócios, estudo e turismo; defesa em casos de deportação; pedidos de fiança; regularização de status e ações com base no VAWA (Violence Against Women Act). Seu trabalho vem sendo amplamente reconhecido: recebeu o prêmio Top 40 Under 40 pela National Black Lawyers Association; o título de Personalidade Feminina do Ano pelo International Business Institute; e foi nomeada entre os Advogados Mais Influentes de 2025, com destaque no The Washington Post. Atualmente, a Salvador Law se consolida como referência em atendimento a brasileiros nos EUA, oferecendo uma gama completa de serviços jurídicos em imigração.