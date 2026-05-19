A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu na sexta-feira (15) as inscrições para a 13ª edição do Encontro de Corais, evento que será realizado no dia 20 de junho de 2026, às 19h30, no Teatro Municipal Manoel Lyra. Promovida em parceria com o Coral Municipal “Vozes Bárbaras”, a iniciativa reunirá coros de diferentes categorias e estilos musicais, com ou sem acompanhamento instrumental.

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O objetivo do encontro é promover a difusão da música coral, proporcionando a troca de experiências entre os grupos participantes e incentivando o fortalecimento dessa manifestação artística no município e na região. A ação também busca conscientizar o público e a comunidade local sobre a importância cultural, educativa, social e de bem-estar proporcionada pela prática do canto coral.

As inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 25 de maio de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.culturasbo.com, mediante preenchimento de formulário específico.

No ato da inscrição, os grupos deverão anexar as partituras dos arranjos que serão apresentados, em formato PDF, além de breve histórico do coro, do regente e da equipe assistente, caso houver, com limite máximo de 10 linhas para cada, e uma foto atual do coral em alta resolução.

Prefeitura informa

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464-9424 ou pelo e-mail [email protected].