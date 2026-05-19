Ela vem com tudo. A cantora Ana Castela acaba de anunciar, em suas redes sociais, o nome, data e capa do seu novo álbum.

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“Fire Arena” chega no dia 28 de maio (quinta-feira), às 21h, marcando o início de uma nova fase na carreira da boiadeira.

Já consolidada como um dos principais nomes da música brasileira, a artista agora se abre a novas camadas estéticas e musicais.

Fala Ana Castela

“Esse álbum representa o meu amadurecimento como artista. E também o meu desejo de experimentar com sons e temas diferentes, de me permitir explorar novas possibilidades, sabe?”, divide a cantora.

“Fire Arena” será o segundo disco de estúdio da artista, sucedendo “Let’s Go Rodeo”. O lançamento acontece às vésperas de mais uma intensa agenda de shows de São João para a cantora, que tem um dos shows mais requisitados do Brasil.