Um incêndio de grandes proporções atinge a loja das Casas Bahia, localizada ao lado da Igreja Matriz, no Centro de Santa Bárbara d’Oeste. Pouco depois das chamas serem observadas ao longe, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para chegar ao longo e ajudar no controle do fogo.

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Vídeo- incêndio Casas Bahia centro Santa Bárbara

📹 Dênis Andia (vídeo divulgado via instagram)

Vídeos mostram chamas intensas, estalos e parte da estrutura cedendo. Bombeiros da cidade e de municípios vizinhos atuam no combate ao fogo. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incêndio.

Moradores do entorno e regiões circunvizinhas relatam calor vindo com a subida da fumaça e muita fuligem.

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