A terapeuta sistêmica Rose Toledo desmistifica a prática que está ganhando o mundo das famosas e mostra como ela pode ser aplicada para destravar a vida profissional e amorosa.

Relatos de mudanças na vida pessoal da cantora Anitta após o contato com a Constelação Familiar trouxeram a técnica para o centro das discussões sobre saúde emocional.

Ao compartilhar experiências ligadas ao autoconhecimento e ampliar a exposição do tema nas redes sociais, a artista contribuiu para fortalecer o debate sobre como padrões inconscientes podem influenciar decisões, relações e comportamentos. Nesse contexto, a Constelação Familiar passa a ser percebida como uma ferramenta voltada à identificação de dinâmicas emocionais e comportamentais muitas vezes imperceptíveis no cotidiano.

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Dados do Ministério da Saúde mostram que, apenas entre janeiro e agosto de 2025, mais de 3,7 milhões de brasileiros participaram de atendimentos em Práticas Integrativas e Complementares no SUS, número 14,2% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento acompanha uma mudança no perfil de quem busca terapias integrativas, cada vez mais interessado em compreender a origem de conflitos recorrentes e os contextos em que determinados padrões se formam e se repetem.

No caso de Anitta, o contato com a Constelação Familiar está inserido em um movimento mais amplo de busca por equilíbrio emocional e compreensão de processos internos. A exposição desse tipo de prática por figuras públicas contribui para ampliar discussões sobre bloqueios emocionais e padrões repetitivos, além de despertar curiosidade sobre ferramentas que propõem ampliar a percepção sobre a própria trajetória.

Se antes o autoconhecimento estava mais associado a abordagens tradicionais, hoje há uma abertura maior para técnicas que ampliam o olhar sobre a história individual e suas conexões familiares. É nesse cenário que a Constelação Familiar ganha espaço, impulsionada pela busca por respostas mais profundas para questões emocionais.

A terapeuta sistêmica e especialista em Direito de Família, Roselaine Toledo, atua com foco na leitura de dinâmicas familiares e padrões emocionais, conduzindo processos voltados ao autoconhecimento. Em sua prática, a técnica é utilizada como um recurso para acessar conteúdos que nem sempre estão no nível consciente, mas que influenciam diretamente comportamentos, decisões e a forma como o indivíduo se posiciona diante dos desafios.

Constelação e vínculos

Segundo a especialista, muitas dificuldades persistentes podem estar ligadas a vínculos e experiências que ultrapassam a vivência individual, atravessando gerações familiares. “A repetição de padrões, seja na vida amorosa, profissional ou emocional, muitas vezes está conectada a dinâmicas familiares não resolvidas”, explica, destacando que o reconhecimento dessas estruturas é um dos primeiros passos para transformações mais profundas e duradouras.

Na prática, a técnica atua como um recurso de ampliação da percepção, permitindo que o indivíduo identifique padrões recorrentes e compreenda suas origens dentro de um contexto mais amplo. A partir desse reconhecimento, torna-se possível ressignificar experiências e modificar a forma como se posiciona diante de situações semelhantes, impactando diretamente escolhas e relações ao longo do tempo.

O diferencial está justamente na proposta de olhar além do indivíduo de forma isolada, considerando o contexto familiar e suas influências de maneira sistêmica. Essa abordagem dialoga com um movimento mais amplo da saúde emocional, que busca integrar diferentes dimensões da experiência humana e compreender o indivíduo dentro de seus sistemas de pertencimento.

Com isso, a Constelação Familiar se consolida como uma das práticas que acompanham a crescente demanda por autoconhecimento e compreensão emocional. No caso de Anitta, o interesse pela técnica ilustra como o tema vem ganhando espaço no imaginário coletivo, conectando experiências individuais a discussões mais amplas sobre comportamento, relações e saúde emocional.

Saiba mais sobre o trabalho da Dra. Rose Toledo: @roselaine.toledo

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